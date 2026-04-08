tt

Lucas Pope (Return of the Obra Dinn) garde ses projets secrets par peur de l’IA

Lucas Pope reste secret sur son futur jeu par peur de l'IA

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Tom Clancy’s The Division Resurgence – La division se met les joueurs dans la poche

Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Un grand pas en avant pour la série

Test Subliminal – Aussitôt joué, aussitôt oublié