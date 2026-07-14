tt

Preview Orbitals — Décollage imminent avec les honneurs

Orbitals Maki Omura

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires

Test Kaz – Le scoring arcade Cathartique qui a Kaziment tout compris

Test Doom: The Dark Ages – Revelations – Conclusion brutale pour notre Slayer médiéval

Test Rhythm Paradise Groove – Le rythme dans la paume

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026