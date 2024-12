Split Fiction – Le nouveau Josef Fares se dévoile aux Game Awards

Voilà une annonce que l’on attend depuis très longtemps de notre côté, puisque nous sommes tous à la rédaction des amoureux inconditionnels de It Takes Two. Josef Fares, fondateur de Hazelight Studios, a en effet dévoilé aux Game Awards son tout nouveau projet qui s’intitule donc Split Fiction.

Comme vous vous en doutez surement, surtout si vous connaissez les jeux du studio, ce dernier sera bien un jeu jouable uniquement en coopération, à deux joueurs, en écran splitté ou même en ligne, avec toujours cette volonté d’accessibilité puisqu’il sera toujours possible d’inviter un ami gratuit avec le Pass Ami.

Bien différent de It Takes Two dans son scénario, Split Fiction nous invite dans une sorte de présent alternatif dans lequel une corporation nous permet de simuler les histoires que l’on écrit au travers d’une sorte de machine qui nous plonge tête la première dans ces dernières. On y incarnera Mio et Zoé, deux autrices qui espèrent être publiées en se servant du procédé, mais un incident les pièges toutes les deux dans l’histoire de chacune. Pour nous en sortir, il faudra parcourir les différents univers teintés de science-fiction et de fantaisie dans lesquels nous sommes piégés.

Voilà qui promet beaucoup sur le papier et le trailer, montrant tout de même pas mal de gameplay, présente des situations de jeu variées, ainsi qu’une direction artistique franchement convaincante, tout en couleur et qui se montre plutôt diverse du fait des différents « biomes » que l’on explore. On espère alors que l’écriture suivra, et que l’aventure se montrera à la hauteur du dernier titre de Hazelight qui glana notamment le titre de jeu de l’année aux Game Awards en 2021 et qui s’est écoulé à plus de 16 millions d’exemplaires aux dernières nouvelles.

Enfin, Josef Fares a profité de cette révélation de Split Fiction pour annoncer sa date de sortie qui est calée pour le 6 mars 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.