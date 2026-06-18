tt

Unreal Engine 6 – Entre IA générative et refonte totale, Epic dévoile le futur du développement

Des informations sur Unreal Engine 6 ont été dévoilées lors du State Of Unreal

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires

Test Gothic Remake – Retour dispensable du RPG culte

Test 007 First Light – Une pépite rien que pour vos yeux

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026