Aliens: Fireteam Elite devient définitivement injouable sur Switch

Proposé sur Nintendo Switch deux ans après les versions PlayStation, Xbox et PC, Aliens: Fireteam Elite permettait aux joueurs de se frotter aux belliqueux xénomorphes du côté des colonial marines. Toutefois, les joueurs Switch n’avaient la possibilité de mettre la main que sur une version cloud du jeu. Pas de cartouche donc, et une connexion permanente à Internet était requise.

Beaucoup de jeux proposent cette alternative, mais cette proposition montre très vite ses limites si le jeu en question est retiré du store ou si ses serveurs ferment. Aliens: Fireteam Elite version Switch est la nouvelle victime de ce processus et son cas démontre une fois de plus qu’en adoptant cette méthode, les joueurs ne sont nullement propriétaires de leurs achats.

Aliens: Fireteam Elite est une énième preuve que nous ne possédons pas nos jeux vidéo

Il y a quelque temps de cela, la version Switch d’Aliens: Fireteam Elite avait disparu du Nintendo eShop. Pas de panique pour les joueurs, puisque les serveurs continuaient de tourner, seul l’achat du jeu était devenu impossible. Mais l’annonce vient de tomber : le développeur Cold Iron Studios vient de fermer les serveurs de la version Switch. Ce faisant, il est devenu tout bonnement impossible d’y jouer jouer, en solo comme en multijoueur.

Choix plutôt étrange de la part de Cold Iron Studios de fermer les serveurs de la version Switch d’Aliens: Fireteam Elite, sachant que le second opus arrivera sur Switch 2 en même temps que les versions PS5, Xbox Series et PC, soit le 25 août 2026. Pourquoi ne pas avoir laissé la chance à ceux n’ayant pas de console nouvelle génération de se faire la main dessus ? Faute de budget, de fréquentation ou même de moyens pour maintenir les serveurs ? Aucune réponse officielle n’a été communiquée. En lieu et place d’une justification, Cold Iron Studios propose autre chose aux joueurs, et il ne s’agit pas d’un remboursement.

En guise de compensation, le jeu coûtant tout de même 29,99 € ou 59,99 € selon l’édition choisie, le développeur offre des excuses et un bon de réduction pour l’achat du futur Aliens: Fireteam Elite 2. De là à dire qu’il s’agit d’une démarche malhonnête, il n’y a qu’un pas. Au lieu de rembourser l’intégralité de l’achat ou même d’offrir la version du jeu sur un autre support pour les joueurs ayant accès auxdites consoles, le développeur s’enlise dans une démarche marketing indélicate et fourbe qui participe au manque de confiance des joueurs.

La disparition pure et simple du sympathique shooter Aliens: Fireteam Elite de la Switch continue d’alimenter le débat sur la place du dématérialisé et de ses pendants.