Neverness to Everness fait un démarrage canon mais trébuche sur l’IA

La deuxième tentative serait-elle la bonne ? Hotta Studio, qui avait sorti Tower of Fantasy vient de lancer son nouveau jeu à gacha, Neverness to Everness. Le titre fait un démarrage canon. Suite à sa sortie internationale fin avril, le jeu a généré environ 12,5 millions d’euros en une seule journée.

Plébiscité pour sa manière d’associer les mécaniques du jeu à gacha avec les codes et l’esthétique d’un GTA-like, le jeu se démarque de sa concurrence par son esthétique urbaine et son monde ouvert. Là où sa concurrence se concentre sur sa narration, Neverness To Everness propose une expérience de style bac à sable, nouvelle dans le milieu

Le succès du jeu résulte aussi d’une stratégie marketing dans laquelle le studio avait dépensé sans compter dans l’objectif de mettre le nom du jeu sur Times Square et dans les streams de certaines personnalités particulièrement suivies. Une ombre entache cependant le tableau : l’usage dissimulé de l’intelligence artificielle générative sur une partie des éléments du jeu.

Un bon démarrage, une suite plus difficile ?

Neverness To Everness semble effectivement avoir une proposition assez originale pour trouver sa place dans un paysage toujours plus surchargé. C’était sans compter sur l’équipe marketing qui, si elle avait bien prévu son coup à l’origine, va peut-être coûter cher à la réputation du jeu au final. Parmi les clauses de contrats imposées par certains des streamers engagés par Hotta Studio, on retrouvait, notamment, l’exigence que l’IA générative ne soit pas utilisée dans le jeu.

Bien sûr, une fois le jeu en main, la réalité est apparue bien différente : de nombreux joueurs ont remarqué des assets générés par IA parmi des éléments d’arrière-plan. Les réactions en ligne, divisées, n’ont pas tant ému le studio. La réaction, bien plus directe, de certains influenceurs de la campagne marketing semble avoir fait bouger les choses, en poussant les développeurs à retirer les éléments incriminés

En réalité, difficile de savoir les conséquences que cette situation aura sur l’avenir du jeu. Si, bien sûr, beaucoup de personnes ont été déçues, ce n’est pas ce genre de public qui fait vivre les jeux à gacha, mais les « baleines », ces joueurs qui vont investir énormément pour avoir les équipes les plus optimisées. C’est ce public que les studios faisant des jeux à gacha souhaitent satisfaire en priorité.

Même si le public généraliste finit par oublier le jeu et passer à autre chose, c’est le nombre de baleines que Hotta Studio réussira à accrocher qui est important. Bien sûr, Neverness To Everness souffrira forcément des soucis des jeux du genre : powercreep, mécaniques pensées pour frustrer le joueur.

Bien sûr, une fois sa fenêtre de grâce passée, il passera en arrière plan, à la faveur d’un nouveau titre à la mode. Ce qui compte pour Hotta Games, c’est de s’assurer la présence de ces quelques joueurs fidèles, qui, pour certains, pourraient financer à eux seuls des jeux entiers.

Pour l’instant, le studio est satisfait de la performance de la version globale du jeu. Il faudra voir si l’attitude très désinvolte face à l’IA générative du studio ne lui portera pas préjudice, puisque toute publicité n’est pas bonne à prendre. Oui, Neverness To Everness passera à l’arrière-plan à un moment ou l’autre. Hotta Studio doit s’assurer que les polémiques IA ne soient pas la seule chose restante à ce moment.