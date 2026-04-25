Genshin Impact — En route vers Snezhnaya, et plus loin encore

Au bout de six ans, Genshin Impact s’apprête à rentrer dans un temps fort de son histoire : cet été, les voyageurs découvriront la région de Snezhnaya, présentée dès le début du jeu comme la dernière région majeure de Teyvat. Pour marquer le coup, Hoyoverse a réalisé une présentation exceptionnelle, révélant la date de sortie de cette région, prévue pour le 12 août.

Snezhnaya sera bien inspirée de la Russie, dirigée par la Tsarine, l’Archon de la nation de glace, dont les ambitions planent sur le récit à travers la faction antagoniste des Fatuis, auxquels les joueurs ont été confrontés de manière récurrente dès 2020. En tant que région de glace, l’élément cryo sera bien entendu mis à l’honneur, avec de nouvelles réactions élémentaires.

Snezhnaya, un cap dans l’histoire du jeu

Cependant, les développeurs ne se sont pas contentés de révéler une date et quelques images. Le plus intéressant, c’était clairement ce qu’ils avaient à dire sur l’avenir du jeu. Snezhnaya n’est pas seulement un climax narratif dans l’histoire. C’est là que s’arrêtent toutes les roadmaps présentées depuis la sortie du jeu.

Or, Genshin Impact est un jeu à service. Étendre sa carte, présenter de nouveaux personnages à l’aide d’un récit plus ou moins riche, c’est un des aspects fondamentaux de son modèle économique. Dans ce contexte, le public commence logiquement à s’inquiéter de la suite, puisque la fin du récit s’apparente, sans information plus précise, à une date de péremption.

Alors, cela fait déjà quelques années qu’on nous promet quelque chose de plus grand. L’histoire du jeu dissémine bien çà et là des éléments présentant un univers étendu, mais cela restait bien vague. Avec Snezhnaya, les développeurs s’apprêtent à accélérer fortement le rythme de développement, sur tous les points. Ils s’appuieront sur des moments clés pour faire évoluer le jeu vers cette nouvelle forme, qu’ils espèrent aussi surprenante que la première version que les joueurs avaient découverts en 2020. Et pour ce faire, il faut commencer par conclure efficacement cet arc.

« Genshin Impact n’est plus une simple histoire. C’est devenu une partie de nos vies. […]. Donc, soyez rassurés, nous ne courrons pas vers une fin bâclée ou inexplicable de l’histoire, nous ne l’étirerons pas non plus purement pour des raisons commerciales. »

C’est une promesse qui se veut rassurante, et qui s’illustre déjà avec Nod Krai, la dernière région sortie. Elle n’avait pas été présentée aux débuts du jeu. Elle a été envisagée après coup, afin de s’assurer que tous les enjeux du récit étaient correctement exprimés et développés à l’entrée dans Snezhnaya. Une sorte de tampon, qui rassure d’un point de vue narratif, pas d’un point de vue du gameplay.

Adieu, Genshin Impact version last gen…

Avec la version actuelle, la version PS4 de Genshin Impact a officiellement été reléguée au placard, et il est clair que les développeurs ont reçu le mémo. Avec l’arrivée de la nouvelle région, ils promettent une refonte graphique de différents éléments, ainsi qu’une technique plus poussée pour les futurs personnages.

On aura rapidement une idée de ce que cela impliquera, puisque notre personnage principal sera le premier à recevoir une refonte, que ce soit dans ses visuels, à travers un nouveau skin, ou dans ses compétences, qui seront remises à niveau compte tenu de sa place dans l’histoire.

Toutes ces mises à jour semblent viser à mettre le jeu au même niveau que sa concurrence dans le marché du jeu à gacha. Qu’elle soit interne à Hoyoverse ou plus générale, Genshin Impact a ouvert la voie au genre du RPG à gacha. Or, la technologie a bien évolué depuis 2020, et Genshin Impact accuse vraiment son âge par rapport aux sorties récentes telles que Arknight Endfield.

Toutefois, une chose reste claire au vu des chiffres : malgré son âge, Genshin Impact reste maître au royaume des jeux à gacha. Si l’effet Covid a forcément catapulté le jeu, il est clair qu’il a quelque chose de plus participer rapport à sa concurrence, qui lui a permis de rester au dessus de manière constante. A voir si, avec Snezhnaya, les développeurs réussiront à négocier un virage difficile mais nécessaire.