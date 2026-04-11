La version 4.2 de Honkai Star Rail fêtera l’anniversaire du jeu

Avec la mise à jour 4.2, Hoyoverse s’apprête à célébrer le troisième anniversaire de Honkai Star Rail. Comme à chaque fois, ces mises à jour spéciales sont l’occasion de mettre les bouchées doubles : entre événements de célébration, des récompenses à foison, et l’arrivée du nouveau personnage phare du jeu, il est clair que la version 4.2 sera un temps fort de l’année pour Hoyoverse.

Les jeux Fabulunaires continuent et voilà que l’Âion derrière eux change une règle : le gagnant ne deviendra pas divin pour un instant, il le sera pour l’éternité. L’histoire de cette mise à jour sera aussi et surtout un prétexte pour donner le beau rôle aux deux personnages qui seront nouvellement disponibles dans cette version : Evanescia et la nouvelle forme de Louve d’Argent, Louve d’Argent Niv.999.

Honkai Star Rail, généreux pour toute occasion

C’est toujours intéressant de voir la différence de traitement reçu par les deux jeux majeurs de Hoyoverse : là où Genshin Impact maintient toujours une politique très restrictive au niveau des récompenses, les équipes derrière Honkai Star Rail ont la réputation d’être bien plus généreuses.

Elle n’est pas forcément volée, cette réputation : en plus des dix invocations données habituellement, Hoyoverse en ajoute une vingtaine. Par dessus ces cadeaux, deux événements s’ajoutent : l’événement principal invitera le joueur à gérer une chaîne de streaming, dans le pur style de Planarcadia, l’événement secondaire, quant à lui, présentera une version améliorée du mini-jeu de dé introduit dans la mise à jour précédente. Enfin, deux personnages, Huohuo et Robin, seront ajoutés à la liste des personnages pouvant être récupérés gratuitement en boutique.

En même temps, généreux, Honkai Star Rail se doit bien de l’être : ce seront bien six bannières qui seront de retour au cours de cette mise à jour, dans lesquelles on pourra retrouver certains personnages particulièrement populaires tels que Castorice ou Luciole, en plus des deux nouveaux personnages de la mise à jour qui sont particulièrement attendus. Est-ce vraiment être généreux si ces cadeaux sont surtout là pour engager les joueurs avec la mécanique de casino du jeu ?

En plus des bannières, Hoyoverse ajoute un nouveau skin à la (maigre) panoplie de cosmétiques disponibles. Cette fois-ci, c’est Castorice qui reçoit un nouveau costume, encore une fois complètement dispensable au vu de sa simplicité par rapport à son prix.

Un modèle économique toujours aussi efficace, encore affiné au cours de cette troisième année

Après trois ans, Honkai Star Rail reste loin de faiblir. Bien au contraire, le jeu a probablement vécu l’une de ses meilleures années d’un point de vue économique, avec, notamment, un mois de juillet particulièrement lucratif. Les développeurs ont affiné le système de sortie des personnages : un flux constant, par dessus lequel on retrouve une liste limitée de personnages plus poussés par le studio, avec un soin particulier apporté aux visuels du personnage.

Souvent appelés « Main Push » dans la communauté, ces personnages conditionnent le calendrier du jeu, et bien souvent, le fonctionnement des modes de jeu les plus difficiles. Louve d’Argent Niv.999 sera le premier personnage dans ce cas du nouveau cycle lancé par Planarcadia, et permettra de voir si les développeurs sauront maintenir cette équilibre précaire entre attractivité et punition.

En plus de ce fonctionnement par « Main Push », Hoyoverse semble cette année avoir définitivement fait une croix sur les personnages 4 étoiles. Les développeurs semblent préférer faire des distributions régulières de personnages 5 étoiles, qui sont loins d’être ridicules : Dan Heng Permansor Terrae et Archer, deux personnages distribués cette année, sont parmi les meilleurs à leur rôle, et permettent aux joueurs les moins chanceux de tenir la cadence très élevée de la méta du jeu.

A l’aube de cette quatrième année, il est clair que Honkai Star Rail a trouvé sa formule, une formule avec une méta rapide, qui a atteint un certain équilibre. Tout comme la 4.0, qui introduisait une nouvelle région, la 4.2, en tant que mise à jour d’anniversaire, est vue comme un bon moment pour rejoindre le jeu, que ce soit après une longue pause, ou parce qu’on le découvre. Maintenant, à voir si se remettre en route avec le jeu vaut encore le coup !