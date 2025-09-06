Honkai: Nexus Anima vous emmènera tous les capturer

Cela fait un peu plus d’un an que miHoYo n’a pas sorti de nouveau jeu. Avec ses trois poules aux œufs d’or Genshin Impact, Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero (les deux dernières sont plutôt des poussins pour l’heure), le groupe s’est imposé comme nouvelle référence des gachas, éclipsant presque les succès de la précédente décennie que sont Fate/Grand Order et Grandblue Fantasy. Pourtant, nombreux sont ceux venus empiéter sur leurs plates-bandes. Entre Blue Archive, Goddess of Victory: Nikke, ou très récemment Umamusume: Pretty Derby, les concurrents se multiplient et chacun veut sa part des baleines.

Qu’à cela ne tienne, semblent s’être dit les dirigeants de miHoYo. Personne ne s’avance réellement sur le terrain de la capture de monstres détenu par Pokémon. Palworld a eu son succès sur consoles et PC, mais le terrain du jeu mobile est encore fertile. Ainsi s’annonce Honkai: Nexus Anima, le prochain jeu de miHoYo, qui vous permettra de capturer plein de petites créatures sur PC et mobiles.

Attrapez tous les quadrupèdes !

Honkai: Nexus Anima proposera donc de la capture de monstres, les Animas, dans un tout nouveau monde reprenant le style anime cher au studio, mais avec des environnements plus proches de ce que propose Genshin Impact, bien qu’il s’inscrive dans l’univers Honkai. Un premier trailer cinématique annonce le début d’une période d’inscription pour une bêta fermée. Cette période se terminera le 12 septembre.

Au travers de ce trailer, on a un premier aperçu de quelques Animas. Même si les designs ont quelques petites fantaisies (mention spéciale à l’adorable avocat sur pattes), on peut déplorer une grande quantité de monstres aux allures félines et canines assez génériques. Mais ne soyons pas trop durs simplement sur un trailer, Honkai: Nexus Anima n’en est qu’à ses débuts, et plus de monstres variés pourront rejoindre le casting à l’avenir.

Un peu de gacha avec votre auto battler ?

Un jeu de capture de monstres n’allait pas se limiter au simple collectionnisme. Pour cela, un deuxième trailer présente le gameplay du jeu. Honkai: Nexus Anima propose un système de combat en auto battler, comme l’a popularisé Teamfight Tactics. Pas de tour par tour à proprement parler, il s’agira ici de positionner les bestioles collectées en formation de combat afin de les laisser mener leur bataille tout en choisissant des améliorations adéquates. Voilà une nouveauté bienvenue, car même le style action pour les combats de monstres a fini par être assez commun, entre Palworld qui y rajoute des armes à feu et Pokémon qui l’intègre à Légendes Pokémon: Z.A. L’auto battler est un style de jeu très populaire en ce moment sur mobile, en témoigne le succès de Teamfight Tactics sur téléphone. Même Clash Royale s’est enrichi d’un mode auto battler récemment.

Finalement, c’est sur la capture à proprement parler que l’on manque d’information. Pas de phase présentant la manière de compléter notre collection de monstres dans une vidéo de gameplay d’un jeu de capture, c’est assez surprenant. Cela laisse penser que les monstres seront intégrés aux bannières de tirage. Le centre de ces bannières restera les personnages, dont les aptitudes et affinités influeront certainement en combat.

On regrette que les monstres soient liés au côté gacha du jeu alors que la collection de ceux-ci est censée être l’intérêt de ce style de jeu. Mais au vu de la quantité de créatures déjà présentées, leur obtention pourrait fonctionner un peu comme les bannières de Genshin Impact, avec les personnages, restant l’intérêt premier des tirages, et les monstres obtenant une place secondaire mais plus fréquente, rendant la collection possible. Reste à voir la réception du public vis-à-vis du jeu, mais Honkai: Nexus Anima pourrait devenir le prochain gros filon de HoYoverse.