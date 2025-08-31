Duet Night Abyss – Un RPG mobile sans gacha ?

Le marché du RPG mobile est un territoire féroce. Encore et toujours dominé par Hoyoverse et sa triade composée de Genshin Impact, Honkai Star Rail et le plus discret Zenless Zone Zero, nombreux titres se sont cassés les dents en tentant de reproduire leur succès. Alors, peut être que Duet Night Abyss a trouvé une solution en rejetant ce modèle.

Cela fait depuis 2020 que Hoyoverse profite du succès retentissant de Genshin Impact… Et qu’une flopée de studios essaient de comprendre et surfer sur la tendance. Révélé en 2023, Duet Night Abyss semblait s’aligner sur ce modèle. Un RPG mobile, mettant en scène des personnages hauts en couleur, pensés pour donner envie au joueur de s’investir dans un système de loterie très agressif.

Cependant, avec le dernier programme de présentation, Pen Studio vient d’annoncer la refonte complète du fonctionnement du jeu : Duet Night Abyss n’aura ni système de gacha, ni système d’énergie. Le modèle économique du studio se fondera uniquement sur la vente de cosmétiques, dans le but d’offrir une expérience la plus agréable possible pour les joueurs.

Duet Night Abyss, un jeu qui veut aller à contre-courant ?

C’est que, tout populaire que puisse l’être Genshin Impact ou n’importe quel autre jeu du genre, force est de constater que le système de gacha, cette loterie à laquelle les joueurs sont forcés de participer pour recruter des personnages ou récupérer de nouvelles armes, est un réel frein à l’expérience de jeu. Le jeu doit être structuré autour de son modèle économique.

Cela limite le gameplay, puisque les développeurs vont créer des problèmes artificiels réglés par l’acquisition du nouvel élément à l’honneur. Cela signifie également que tous les jeux avec des systèmes de gacha se ressemblent fatalement, avec des boucles de jeu largement similaire.

Les jeux avec ce modèle ne brillent pas par leur originalité, mais réussissent à accrocher un large public grâce à des techniques bien connues, piquées aux casinos, au-dessus desquelles les développeurs ont appliqué un skin inspiré des séries d’animation populaires du moment. C’est quelque chose que les développeurs de Duet Night Abyss ont bien compris, puisque Deca Bear, réalisateur du jeu, explique en interview pour IGN :

Le système de monétisation doit servir l’expérience de jeu sans en compromettre l’expérience. Nous avons choisi d’enlever les bannières de personnages et le système de classement d’armes suite aux retours des joueurs, car notre équipe souhaite créer un système de progression plus juste et durable.

Plutôt que de miser sur une monétisation qui affecte le gameplay en soi, Pen Studio compte s’appuyer sur des leviers bien plus courants, avec un système économique se fondant sur l’achat d’éléments cosmétiques. Tous les personnages, toutes les armes pourront simplement être acquis en jouant au jeu.

C’est un pari risqué : il n’est pas certain que le public accroche réellement. Les stratégies liées aux systèmes de gacha ne sont pas seulement là pour faire les poches aux joueurs, elles donnent aux personnages du jeu un sentiment de rareté. Ce sentiment de rareté est essentiel dans la stratégie utilisée par les systèmes de gacha.

Comme les Pokémon chromatiques en leur temps, c’est parce que le personnage du gacha est rare qu’on le veut. C’est une question sociale : on va chercher à récupérer le nouveau personnage parce qu’il est beau, parce qu’il est fort… mais aussi parce qu’on peut montrer aux autres qu’on l’a. Et en retour, donner envie à ces « autres » de revenir sur le jeu, et d’investir à leur tour…

En rendant ses personnages disponibles à tous, sans aucune question de rareté, il est possible que Duet Night Abyss peine à convaincre le public habitué du genre, parce que le titre ne disposera plus de ces leviers psychologiques.

C’est une question d’autant plus brûlante que le jeu sort prochainement. Avec une date de sortie annoncée au 28 octobre, cela ne laisse que deux mois pour réussir à équilibrer le jeu qui avait été pensé pour fonctionner avec ces mêmes stratégies prédatrices. C’est donc une lourde prise de risque, qui pourrait coûter cher au jeu.

Duet Night Abyss pourrait représenter un réel tournant dans cet écosystème. Dans le cas où le jeu réussit à convaincre et deviendrait une réussite financière, cela offrirait une réelle alternative dans un milieu où règne la médiocrité. Dans le cas où ce serait un échec, que ce soit critique ou économique, cela conforterait un modèle économique qui nous parait déjà trop puissant et dominant.