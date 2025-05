Honkai Star Rail – Les voix remplacées au compte-goutte

C’est désormais confirmé : Caelus et Stelle, les protagonistes de Honkai Star Rail, ont changé de voix anglaise pour la version 3.3. Les protagonistes féminin et masculin d’Honkai Star Rail faisaient partie d’une liste de personnages n’étant plus doublés en anglais sans qu’il n’y ait de raison officielle depuis plusieurs mois.

En réalité, c’était une situation attendue. Cela fait des mois que Hoyoverse est globalement dans une situation compliquée avec ses comédiens de doublage. Genshin Impact et Zenless Zone Zero, deux autres jeux du studio ont déjà vu une partie de leurs personnages changer de voix. Au coeur du problème se trouvent toujours les enjeux liés à l’intelligence artificielle générative.

Contrairement à la situation de Genshin Impact, où il y avait eu des échanges très publics et agressifs, le changement de voix s’est cette fois-ci effectué très discrètement. Les nouveaux comédiens ne se sont pas manifestés, les anciens n’ont pas non plus confirmé leur départ outre mesure. Cependant, il est très probable que cette décision d’Hoyoverse soit liée à l’enlisement de la grève dirigée par SAG-AFTRA, lancée il y a plusieurs mois.

La grève est de moins en moins soutenue. Si le public a pu dire tout et son contraire sans réellement savoir quelle était la situation, ce sont désormais des comédiens de doublages, bien plus au courant, qui émettent des doutes sur le bien-fondé des actions du syndicat. Plus qu’une grève trop longue, ce dont certains s’inquiètent, ce serait que SAG-AFTRA soit entrain d’essayer de « flip » des projets.

C’est à dire que l’objectif de SAG-AFTRA, plutôt que de garantir la protection des comédiens de doublage, serait de forcer des projets à rentrer sous la houlette du syndicat, ce qui limiterait la capacité d’action des comédiens de doublage non-syndiqués. Une manœuvre qui dépasserait donc de très loin la simple protection contre l’intelligence artificielle générative.

Que cette vision de la situation soit objective ou non, une chose est claire : les studios et les comédiens de doublage sont à bout de patience. Du côté des studios, les productions vont commencer à se diriger vers des entreprises de doublage localisées en Grande-Bretagne, où SAG-AFTRA n’a aucune prise.

Du côté des comédiens de doublage, tout se joue sur le vote interne au syndicat, et même là, ce n’est peut être pas suffisant. D’après Jake Green, un comédien travaillant depuis les Etats-Unis, en interne, la situation serait particulièrement préoccupante. Au cours du mois de mai, plusieurs doublages de productions AAA auraient déjà été délocalisées en Grande-Bretagne.

Dans le cas de Honkai Star Rail, le changement de comédien de doublage est forcément plus remarqué par le public. Certains des comédiens, notamment Rachel Chau et Caleb Yen, étaient particulièrement investis auprès de la communauté. Soirées passées en stream, reprises des morceaux tirés du jeu : le public particulièrement investi pouvait ressentir une proximité, réelle ou imaginée, avec les voix de leurs personnages favoris.

Cela pouvait, partiellement, participer à l’engouement autour de la licence. Cependant, évidemment, avec la situation de grève, ces moments privilégiés se sont raréfiés. Le changement de voix, surtout de comédiens qui s’étaient autant investi, cause une réelle cassure avec une partie public, cassure qui était déjà visible avec les changements dans Genshin Impact et Zenless Zone Zero.

Certains pensent que les comédiens de doublage ont eu tellement peur d’être remplacés par l’intelligence artificielle générative, qu’ils n’ont pas pensé qu’ils pouvaient être remplacé par des humains. En réalité, peut-être est-ce plus révélateur de notre perception du métier : rendre le comédien interchangeable, invisible, c’est déjà le réduire à un simple lecteur de lignes. C’est déjà effacer le travail artistique de création de voix, qui est également ce qui doit être défendu dans le combat contre l’implémentation de l’IA générative.