Zenless Zone Zero – Doubleurs remplacés, l’IA au cœur du conflit

Le récent patch 1.6 de Zenless Zone Zero, jeu développé par HoYoverse, a provoqué une véritable onde de choc parmi les joueurs et les doubleurs anglophones du jeu. Deux d’entre eux, Emeri Chase et Nicholas Thurkettle, ont été remplacés sans préavis, découvrant leur licenciement en même temps que les joueurs, à la lecture du patch-note.

Emeri Chase, qui prêtait sa voix à Soldier 11, a révélé avoir été écarté après avoir refusé de travailler sans accord intérimaire du SAG-AFTRA (Syndicat des acteurs de cinéma-Télévision et radio américains) en pleine grève contre l’utilisation de l’IA. Sur X, elle a déclaré :

« Je tiens à préciser qu’il existe une différence entre être « bloqué » et ne pas bénéficier d’un accord intérimaire. Les projets syndicaux ayant commencé avant la grève et les projets non syndicaux ne sont pas « bloqués ». Mais ils n’offrent pas non plus les droits renforcés vis-à-vis de l’IA pour lesquels nous nous battons. De nombreux doubleurs choisissent de s’abstenir volontairement de travailler sur ce genre de projets parce que nous pensons qu’il s’agit de la meilleure façon de soutenir la lutte du syndicat pour obtenir des protections qui sont essentielles afin que nous puissions continuer à créer l’art que nous aimons. »

Nicholas Thurkettle, qui doublait quant à lui Lycaon, a également été remplacé, ne faisait pourtant pas partie du syndicat SAG. Il a également réagi sur BlueSky, à la suite du post d’Emeri Chase, en disant :

« Je ne suis pas membre du SAG, mais ce que les sociétés de jeux vidéo veulent faire avec l’IA est une menace existentielle. J’ai pris position personnellement pour demander de la protection, et j’ai dû être prêt à renoncer à la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie professionnelle. Je m’en tiens à ma position. »

La grève du SAG-AFTRA, débutée en juillet dernier, vise à protéger les doubleurs contre l’utilisation abusive de l’IA, qui continue de menacer beaucoup d’emplois dans l’industrie du jeu vidéo. Les pourparlers sont toujours en cours sans malheureusement d’accord concret en vue.

Bien que Nicholas Thurkettle ne soit pas membre du SAG-AFTRA, son remplacement, tout comme celui d’Emeri Chase, souligne l’impact de la grève sur les doubleurs qui prennent position contre l’IA. Cela soulève de nouvelles questions sur la sécurité d’emploi et l’avenir de la profession face à l’IA. Bien que certains doubleurs continuent de travailler malgré cette grève en cours, ce qui arrive du côté de Zenless Zone Zero témoigne des risques auxquels ces doubleurs font face en luttant pour la protection de leur métier.