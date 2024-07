Les acteurs de doublage en grève contre l’IA dans les jeux vidéo

Les comédiens de doublage américains sont en grève ! Les membres de SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs américains, exigent des protections contre l’intelligence artificielle qui pourrait menacer leurs emplois. Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif en charge des négociations, a annoncé :

« Les membres de SAG-AFTRA, qui donnent vie aux personnages de jeux, méritent les mêmes protections que les acteurs de films et de séries : une rémunération équitable et le droit au consentement éclairé pour l’utilisation de leur voix et de leur corps par l’IA. »

Les pourparlers entre les syndiqués et les dirigeants de l’industrie ont commencé il y a plusieurs mois, mais les deux partis n’ont toujours pas trouvé d’accord satisfaisant, ce à quoi les responsables de SAF-AFTRA ont fini par répondre « trop, c’est trop » et déclarer la grève à partir du 26 juillet, en pleine San Diego Comic Con. Certains comédiens de jeux vidéo, comme Erika Ishii qui donne sa voix à Rook dans Dragon Age: The Veilguard, ont déjà pris la parole pour dire qu’ils maintiendraient leur présence à la convention, mais qu’ils seraient bien sur le piquet de grève par la suite.

Cette grève des acteurs de doublage s’inscrit dans une préoccupation plus large concernant l’utilisation de l’IA dans l’industrie du jeu vidéo. De nombreux métiers créatifs et techniques sont menacés par l’intelligence artificielle : pourquoi embaucher des artistes qui vont coûter beaucoup d’argent quand une IA peut produire des résultats passablement satisfaisants plus vite, avec juste quelques professionnels pour finaliser le travail ?

Une situation qui précarise davantage la profession à l’heure où les licenciements se multiplient. Certaines entreprises commencent par ailleurs à imposer des formations sur l’IA aux artistes rescapés, et à exiger une expertise sur des outils comme Stable Diffusion ou Dall-E directement dans les annonces d’emploi.

On peut aussi soulever la question éthique envers les joueurs. Récemment, Activision a été accusé d’avoir vendu un skin généré par IA dans Call of Duty: Modern Warfare 3, malgré les promesses de ne jamais utilisé cette dernière pour les assets finaux. Certains joueurs ont donc dépensé 1 500 points Call of Duty pour un skin qui n’a pas été créé par un être humain, sans le savoir. Notons au passage que Blizzard Activision a licencié 1 900 employés quelques semaines après la mise en ligne du skin en question…

Quelles conséquences sur les futures sorties jeux vidéo ? On se souvient de la grève des acteurs et auteurs membres de SAG-AFTRA à l’automne dernier qui avait impacté l’industrie du cinéma. Les comédiens concernés ne devraient pas faire de doublage, de chant ou de motion capture pendant la durée de la grève, et ne sont pas censés participer aux événements promouvant les jeux (donc pas de conventions, d’interviews ou d’apparition dans les médias).

Certains titres prévus pour 2025 et 2026 pourraient donc voir leur sortie repoussée. Seul le temps nous dira si cette grève se poursuivra plusieurs mois, et si les syndicats et les entreprises sauront trouver un terrain d’entente satisfaisant.