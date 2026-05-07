Wuthering Waves x Cyberpunk Edgerunners – Gachas dans la cour des grands

Deux ans après son lancement, Wuthering Waves, RPG d’action en monde ouvert signé Kuro Games, continue de tracer sa route dans l’ombre des mastodontes du genre. Le titre s’améliore à chaque mise à jour, et sa récente version 3.3 coïncide avec son deuxième anniversaire, une occasion que les fans attendaient avec des espoirs élevés, pas toujours comblés.

Il faut dire que dans l’univers des gachas, un anniversaire rime généralement avec générosité. Pour un jeu gratuit qui demande un investissement financier conséquent si l’on veut recruter tous les personnages, les joueurs de la première heure espéraient au minimum de quoi en débloquer un gratuitement. Kuro Games se montre certes généreux envers ceux qui ne dépensent pas, mais le jeu reste un free-to-play, avec tout ce que cela implique.

Des gachas de plus en plus AAA

Le chemin parcouru depuis le lancement est pourtant notable. À ses débuts, le titre souffrait d’une traduction approximative et d’une narration creuse, des lacunes qui freinaient l’adhésion malgré de solides qualités. Kuro Games a su corriger le tir mise à jour après mise à jour, affinant son écriture au point que les derniers arcs narratifs pourraient rivaliser avec ceux de productions bien plus reconnues. Ces titres sont souvent décriés pour leur modèle économique, mais les efforts fournis sur le fond sont indéniables.

Il est d’ailleurs parfois frustrant de voir une narration aussi soignée et un worldbuilding aussi riche enfermés dans ce type de système. Car si le gameplay en monde ouvert est solide, le titre prend soin de ne jamais laisser le joueur échouer lors des quêtes principales, préférant lui offrir des combats spectaculaires sans accroc, une forme de générosité qui confine parfois à l’absence de défi.

Annoncée en avril 2025, la collaboration avec Cyberpunk Edgerunners vient de s’offrir un trailer confirmant une sortie en juin 2026, de quoi redonner le sourire aux fans en manque. Si Lucy nécessitera de mettre la main au portefeuille, Rebecca sera offerte à tous les joueurs. Au vu des derniers développements de l’histoire, l’arrivée de Lucy et Rebecca semble loin d’être un choix anodin, et devrait trouver tout son sens dans le récit.

Cette collaboration n’est d’ailleurs pas un cas isolé, à l’image de celle avec Resident Evil avec la version 3.3 . Si cette dernière se limite à un simple skin pour la moto présente dans le titre, il est intéressant de noter que même les plus grandes licences profitent désormais de la visibilité des gachas, même si c’est bien le titre lui-même qui a tout à y gagner.

Les gachas semblent de plus en plus vouloir jouer dans la cour des grands, avec des mises à jour ambitieuses, un suivi rigoureux et des séquences de jeu dignes de productions à gros budget. C’est finalement peut-être là le signe le plus encourageant pour le genre : la qualité n’est plus le privilège des seuls studios traditionnels. Wuthering Waves en est aujourd’hui l’un des exemples les plus convaincants.