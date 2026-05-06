Les habitudes vidéoludiques de la Gen Z sont motivées par la communauté

En association avec l’université de Berkeley, IGN Entertainment vient de publier un rapport sur les habitudes des consommateurs en matière de divertissement. L’étude s’appuie sur des données collectées auprès d’un millier de répondants dans plusieurs pays anglophones. On y trouve, entre autres, des éléments sur le rapport au jeu vidéo bien différent entre la génération X, les millenials et la génération Z. Sans grande surprise, on découvre que les plus jeunes favorisent une approche plus communautaire de l’expérience vidéoludique, en partie grâce aux réseaux sociaux.

Une expérience du jeu vidéo partagée

Le rapport nous apprend que la façon de découvrir de nouveaux jeux diffère selon les générations. La génération X (1965-1980) cherchera simplement sur Google, alors que les millenials (1981-1996) favoriseront les vidéos YouTube. Du côté de la Gen Z (1997-2012), la plupart s’informeront sur les réseaux sociaux.

La génération Z donne également sa préférence aux jeux multijoueurs, là où la génération X se tourne plutôt vers les expériences en solo. La jeune génération a aussi plus tendance à revenir sur un jeu déjà terminé quand de nouvelles fonctionnalités communautaires sont ajoutées, tandis que les autres tranches d’âges vont y retourner pour finir le jeu à 100%.

Le rapport souligne aussi une différence concernant les habitudes d’achat. Seuls 20% des générations X achètent leurs jeux au prix neuf, là où les millenials (38%) et les Zoomers (42%) sont plus enclins à sortir la carte bleue. Au total, 62% des répondants ne payent plus leurs jeux plein pot.

Ces résultats sont-ils si étonnants ? Il suffit de voir le classement des jeux les plus joués dans le monde chaque année pour comprendre. Les indéboulonnables Minecraft, Fortnite et GTA V (pour son volet online) semblent bien confirmer que la préférence va aux expériences partagées, avec une forte dimension créative avec du contenu créé par les utilisateurs.

Le succès récent d’un jeu comme Tomodachi Life, et surtout des vidéos virales que les joueurs publient sur leurs réseaux, ainsi que des plateformes comme Twitch, semble là aussi montrer un changement d’habitudes. Mais tout cela s’inscrit dans des évolutions plus globales, qui ne concernent pas uniquement le jeu vidéo. Là où les Zoomers ont grandi avec les réseaux sociaux, les générations précédentes se rappellent encore de l’époque où il fallait faire la queue devant le magasin pour récupérer son jeu à minuit le premier jour !

Dommage que ce rapport ne fournisse pas de données sur la génération Alpha (2013 à aujourd’hui), qu’on imagine volontiers en train de jouer à Roblox sur iPad avant une partie de Lethal Company avec les copains. Des habitudes qui mettent là aussi l’accent sur l’aspect communautaire et social de l’expérience vidéoludique. Un rapport plus complet devrait néanmoins être publié dans les prochains mois.