Vampire Survivors – L’IA générative d’Epic crée de la distance

Dans la nuit du mercredi 17 juin, Epic Games a attiré le regard sur son avenir. Et une chose est sûre, cette présentation a fait du bruit : annoncer sans ambage que son prochain moteur graphique reposera sur l’IA générative a évidemment de quoi refroidir et même être dissuasive. D’ailleurs, les conséquences n’ont pas tardé à se dessiner, avec un partenariat tout juste proclamé mis à mal.

UE 6, un moteur qui fait peur ?

Quelques semaines après la petite introduction effectuée au cours d’un événement Rocket League, l’Unreal Engine 6 a enfin été dévoilé sous toutes ses coutures. Un rendez-vous scruté et attendu qui a malheureusement été source de déceptions pour certains, si ce n’est de colère. Le problème se situe évidemment dans un point particulier : l’utilisation de l’IA générative. Et si Epic a voulu rassurer quant à sa présence, la qualifiant de simple soutien à la production, l’annonce a malgré tout suscité les réactions de certains acteurs de l’industrie.

Parmi eux, il y a ceux dont le partenariat a été annoncé au même moment. Sonic Racing : Crossworld, Control Resonant ou encore Phantom Blade Zero… voilà des noms qui s’associeront prochainement à Epic pour un partenariat avec Fortnite. Une action qui, pour certains développeurs, peut s’apparenter comme une opportunité de s’offrir davantage de visibilité. Pourtant, il y en a un qui, plutôt que de transiger avec ses principes, annonce vouloir « réfléchir » à cette association, laissant donc supposer une annulation pure et simple.

Les profits en dépit de l’éthique ?

Fortnite pourrait donc être une vitrine de choix pour Vampire Survivors et son studio londonien poncle. Seulement, après la révélation d’une arrivée prochaine de son univers dans le battle royale, le développeur a plutôt fait marche arrière. Un communiqué diffusé dans la foulée met ainsi des mots sur cette décision :

« Suite à l’annonce faite aujourd’hui concernant l’utilisation par Epic de l’IA générative pour créer toutes sortes d’éléments de jeu, y compris des personnages de Fortnite, nous sommes actuellement en train de « réexaminer » notre collaboration avec Fortnite. Nous vous tiendrons informés si la situation évolue. »

Cela pourrait nous paraître anecdotique, si cette remise en question ne mettait pas en lumière une certaine situation. Évidemment, elle n’est pas nouvelle : l’intelligence artificielle générative a déjà fait lever des voix. Seulement, sa progression toujours plus grande lui confère aujourd’hui un statut particulier. Plus le temps passe, moins son utilisation sera aberrante. Et les dernières conférences servant à promouvoir les sorties prochaines (le Summer Game Fest en tout cas) le prouvent aisément. Rappelons-nous par exemple la présentation du nouveau Stellar Blade : Blood Rain qui n’a pas été discret quant à l’utilisation de ladite technologie.

Ainsi, si certains studios peuvent encore se permettre de faire de la résistance, n’y aura-t-il pas un moment où elle cessera tout à fait ? Pour éviter une telle perspective, il faudrait avoir un véritable mouvement. Dès lors, à l’instar de poncle (dans le cas où il acte son retrait), d’autres devraient se soulever pour créer un véritable groupe contestataire.

Et le développeur de Vampire Survivors aura-t-il su ouvrir une brèche dans laquelle iront s’engouffrer les autres partenaires dévoilés ? Pas si sûr, l’éthique ici mis en exemple n’est probablement pas une préoccupation commune et face aux profits, l’artistique est sans doute un luxe négligeable.