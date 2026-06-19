Coïncidence ? Rockstar fait des annonces concernant GTA 6 au moment où il est mis en difficulté par la justice

En octobre dernier, Rockstar (GTA 6) avait licencié une trentaines de salariés au Royaume-Uni pour « faute grave ». Or, ces salariés avaient pour point commun de tous être syndiqués. En réponse, l’IWGB (Independent Workers’Union of Great Britain) avait dénoncé « l’une des attaque contre les syndicats les plus violente de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo », plus de deux cent salariés de l’entreprise avaient signé une lettre ouverte à la direction pour s’opposer à ces techniques managériales, et l’affaire avait été portée devant la justice. Le Premier Ministre du Royaume Uni lui-même, Keir Starmer, avait déclaré trouver la situation « profondément inquiétante ».

Mercredi dernier, le 17 juin, le tribunal a déclaré recevable la plainte déposée par le syndicat, accusant Rockstar d’avoir rédigé une « liste noire » pour se débarrasser des salariés syndiqués, et par là même, de tenter d’empêcher toute syndicalisation au sein de l’entreprise. Ce qui signifie qu’un procès se tiendra bien, programmé du 10 septembre au 15 octobre prochains.

Et c’est au moment où la recevabilité de la plainte est annoncée que Rockstar décide de communiquer sur GTA 6, présentant la jaquette du jeu, et annonçant la date d’ouverture des précommandes. Peut-on y voir une grossière tentative d’allumer contre-feu, de détourner l’attention pour éviter de faire parler du procès ?

Ironiquement, Ellie Dunstan, l’un des salariés licenciés par Rockstar (cité par Eurogamer) déclare qu’en tentant d’empêcher le procès, « Rockstar a cru qu’il pourrait contrôler le narratif ». C’est peut-être aussi ce qu’il croit encore en lâchant quelques informations sur le jeu le plus attendu de la décennie à une date si opportune.

Il est évident qu’aucun bad buzz ne pourra freiner le succès déjà garanti de GTA 6. D’ailleurs, l’annonce de l’ouverture des précommandes a suffi pour que l’action Take Two prenne pas loin de 4%. Néanmoins, l’image de Rockstar pourrait être sévèrement écornée par ce qu’il se dira lors du procès, qui se tiendra à quelques semaines de la sortie du jeu, toujours prévue pour le mois de novembre.

Les précommandes du jeu ouvrent le 25 juin prochain, ainsi que Rockstar l’a annoncé, peut-être pour détourner l’attention du sujet des conditions de travail au sein de l’entreprise. On rappelle à cette occasion que le jeu en édition numérique (dématérialisée) ne risque, par nature, absolument aucune forme de pénurie, et que de ce fait, la précommande est complètement inutile.