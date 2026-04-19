GTA VI – Rockstar gagne son bras de fer contre les hackers

Ce n’est pas un scoop, GTA VI est probablement le jeu vidéo, voire même le produit culturel le plus attendu de l’histoire. Et fatalement, avec un tel engouement, il attire aussi les ambitions de personnes mal intentionnées. Nous en parlions la semaine dernière, mais Rockstar a de nouveau été victime d’un piratage, par le groupe ShinyHunters cette fois, rappelant douloureusement celui de Lapsus$ de 2022 ayant provoqué la fuite de 90 vidéos du jeu sur la toile.

Rien de cette ampleur cette fois, les dirigeants de Rockstar se voulant rassurant quant aux données compromises. Ainsi, après avoir visiblement royalement ignoré l’ultimatum du groupe de hackers, les menaces de divulgation de ces données ont été exécutées, provoquant un véritable choc de l’action de la société américaine en bourse. Seul « problème », c’est une tendance à la hausse qui a eu lieu.

Toujours plus d’argent

Et pour cause, les premiers éléments ayant été diffusés concernent les revenus générés par GTA Online. On apprend d’ailleurs que Rockstar gagne plus d’un million de dollar quotidiennement via la seule composante multijoueur de sa licence. Il est à noter d’ailleurs que plus de la moitié de ces revenus sont générés sur PS5 et que seuls 3 % proviennent de la version PC. Une raison supplémentaire pour le studio américain de sortir son GTA VI en priorité sur consoles de salon.

Ainsi, l’action de Take-Two, observée à 195 $ vendredi dernier, est désormais évaluée à 212 $, soit une hausse de plus de 8 % rien que sur cette semaine. Imaginez donc quand le troisième trailer de GTA VI sera diffusé les nouveaux sommets atteint par l’action. Peut-être d’ailleurs que la partie online du jeu, inévitable au vu des revenus générés, sera esquissée pour l’occasion.

Cela nous permet aussi de mieux nous rendre compte d’à quel point GTA est le mastodonte de cette industrie et que GTA VI, à sa sortie, va être une véritable déferlante commerciale. Si sa sortie se confirme à la fin de cette année, quel studio osera aussi publier son jeu sur la même période, surtout dans notre industrie moderne où chaque développement peut potentiellement être le dernier en cas d’échec ?

GTA VI est si énorme qu’il en devient peut-être même un poison pour l’industrie. Aucun autre studio n’est capable aujourd’hui de faire ce que réalise Rockstar, ne serait-ce qu’en terme d’investissement. Personne ne semble pouvoir jouer dans la même cour que lui. Et quand il sortira, combien de temps faudra-t-il pour qu’un autre jeu puisse détourner quelques regards de cet ogre ?

Vivra-t-on vraiment un noël avec uniquement GTA VI à glisser sous le sapin, les autres studios ayant fait le choix de sortir leurs productions bien plus tôt ou tard ? Et si on pense aux studios d’ampleur qui décalent leurs jeux pour éviter le titre de Rockstar, quid des studios plus modestes et indés qui n’ont pas les mêmes latitudes et qui n’auront même plus le loisir d’exister des mois durant à cause de l’embouteillage de la rentrée provoqué par le tsunami GTA. Pas sûr que le jeu vidéo en ressorte vraiment gagnant.