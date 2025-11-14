En attendant GTA VI, Red Dead Redemption arrive sur next-gen

Rockstar Games a beau jouer la montre avec GTA VI, le studio d’abandonne pas totalement les joueurs. En attendant le messie (désormais repoussé à novembre 2026), c’est Red Dead Redemption qui revient au galop avec une version modernisée sur consoles next-gen, histoire de remplir un peu le vide laissé par l’arlésienne la plus attendue de la décennie.

It’s John Marston!

Sorti en 2010, le western culte de Rockstar arrive enfin sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Red Dead Redemption premier du nom sera disponible en 4K et 60 FPS sur nos consoles de salons modernes, avec un confort de jeu plus actuel. Sur Switch 2, ce sera d’ailleurs une occasion d’exploiter le mode « souris » des Joy-Con 2. Cette nouvelle version inclut aussi l’extension « Undead Nightmare ».

Plus surprenant : les aventures de John Marston arrivent aussi sur mobiles et même sur Netflix Games ! Pour celles et ceux qui avaient déjà acheté le jeu sur PlayStation 4 ou Switch lors de sa ressortie en 2023, il sera possible de transférer leur partie sur next-gen (et de conserver leurs données) gratuitement.

Un pansement sur une jambe de bois ?

On se souvient de la réédition de Grand Theft Auto: The Trilogy en 2021, qui avait peu convaincu à l’époque. Espérons que cette version modernisée de Red Dead Redemption sera à la hauteur du jeu ! Quant à eux, les fans d’Arthur Morgan, héros du deuxième opus, rongent leur frein : alors qu’on attend un portage sur PlayStation 5 et Switch 2, c’est toujours silence radio du côté de Rockstar à ce sujet.

Et surtout, le timing de cette annonce n’est peut-être pas anodin. Rockstar Games est en pleine tempête médiatique et politique, entre l’énième report de GTA VI et le licenciement de dizaines d’employés au Royaume-Uni. L’affaire est même remontée jusqu’à la Chambre des communes (l’équivalent britannique de notre Assemblée Nationale), où une députée a pris position en faveur des travailleurs et travailleuses remerciés, et dénonce un cas de répression antisyndicale.

Un climat interne aussi explosif qu’un baril de poudre, et une situation qui a donc de quoi bien entacher l’image du studio. Rockstar chercherait-il à occuper le terrain, rassurer les investisseur et remplir un trou un peu gênant dans son calendrier ? On ne peut pas s’empêcher de le penser. Quoi qu’il en soit, rendez-vous le 2 décembre pour (re)découvrir Red Dead Redemption sur consoles next-gen et mobiles, et patienter jusqu’à l’année prochaine.