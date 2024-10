Red Dead Redemption enfin annoncé officiellement sur PC

Tout vient à point à qui sait attendre comme le dirait l’adage. En effet, Rockstar Games s’est décidé à sortir prochainement quelque chose de très attendu par de nombreux joueurs, et nous vous arrêtons tout de suite, il ne s’agit pas du très demandé patch curent-gen pour Red Dead Redemption 2. Disponible sur PC, ce deuxième épisode de la licence y fait cavalier seul, puisque le premier, datant tout de même de 2010, n’a jamais eu le droit à un tel honneur. Eh bien, c’est en passe d’être corrigé, car le studio s’est enfin décidé à annoncer une version PC pour Red Dead Redemption.

Il aura donc fallu attendre 24 ans pour que Rockstar daigne porter sur PC son fameux western. Une attente assez incompréhensible, surtout lorsque l’on connait le succès du jeu sur console, mais aussi parce que Red Dead Redemption 2 a très bien fonctionné sur ce support tout en étant sorti un peu plus d’un an après les moutures PS4 et Xbox One. En outre, cette version peut même se vanter d’être la plus belle et la seule à proposer une résolution en 4K native à 60fps, même s’il faut pour cela une très bonne machine.

Concernant ce fameux portage de Red Dead Redemption, sachez qu’il s’accompagnera de son très bon DLC Undead Nightmare, et qu’ils seront disponibles dès le 29 octobre prochain sur Steam. Par ailleurs, cette version offrira aux joueurs moultes améliorations, comme de la 4k native, la prise en charge des écrans Ultrawide (21:9) et Super Wilde (32:9), et sera comptabile HDR, DLSS 3.7 et FSR 3.0. En outre, le jeu sera jouable entièrement au combo clavier/souris et supportera les moniteurs pouvant monter jusqu’à 144hz pour un meilleur rafraichissement de l’image.

Voilà qui devrait ravir les joueurs PC et on espère que le studio ne s’arrêtera pas en si bon chemin et portera par la suite un certain Red Dead Revolver, premier épisode méconnu de cette trilogie qui n’en est pas vraiment une, ce titre étant considéré comme à part par Rockstar, même si canon. Quant au fameux patch pour les versions PS5 et Xbox Series de Red Dead Redemption 2, autant dire qu’il va falloir se montrer patient.