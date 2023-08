Red Dead Redemption – Un portage au « juste prix » selon Take Two

C’est à la fois la grosse nouvelle de ce début de semaine, et la grosse déception. Red Dead Redemption, premier du nom, va en effet arriver sur les consoles PlayStation (PS4 et PS5), ainsi que sur Switch. Pas sur PC, un peu étrangement, où il n’est jamais sorti, alors que sa suite, si. Bonne nouvelle pour tous ceux qui vont découvrir cet excellent titre, suite des aventures de John Marston après le démantèlement du gang de Dutch Van Der Linde – car Red Dead Redemption II était un préquel.

Mais hélas, on parle ici d’un portage, et non pas d’un remake ou même d’un remaster. Ce qui signifie que le jeu sortira dans sa version originale, tel qu’il a été publié sur PlayStation 3 en 2010. Concernant la version Switch, on n’est pas tellement surpris, mais sur PS5… D’autant que le jeu est d’ores et déjà annoncé à 50$ – soit probablement plus ou moins 50€ au taux de change propre au jeu vidéo.

Alors certes, pour ce tarif, on obtiendra aussi le DLC Undead Nightmare, un standalone rigolo dans lequel notre cowboy allait affronter des zombies. Et on reste 40% moins cher que le tarif AAA de la génération actuelle, désormais à 80€. Mais on parle là d’un jeu qui a plus de 10 ans, largement amorti avec plus de vingt millions d’exemplaires écoulés, et dont le travail de portage ne demandera qu’un effort minimum.

Pourtant, Take Two assume ce tarif, évoquant un « juste prix ». Devant la grogne qu’a provoqué cette double mauvaise nouvelle du portage bête et méchant proposé à ce prix, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a répondu à IGN :

« Nous pensons simplement que commercialement, c’est le juste prix »

Puis, concernant la présence du DLC Undead Nightmare :

« C’était un grand standalone avec ses qualités propres lorsqu’il est sorti, alors nous pensons que c’est une super compilation proposée pour la première fois, et qui aura une grande valeur pour les consommateurs » – Strauss Zelnick à IGN, traduit par la rédaction.

« Commercialement, c’est le juste prix » ; est-ce qu’il faut comprendre que, plutôt que de mesurer ce que « vaudrait » cette ressortie, Take Two est allé au maximum de ce qu’il imaginait que les clients étaient prêts à payer ? C’est un peu comme ça qu’on comprend l’adverbe. Oui, les Red Dead Redemption et les GTA sont des jeux incroyables, et le savoir-faire de Rockstar Games est inattaquable. Mais, après une compilation GTA Trilogy qui se moquait ouvertement des joueurs, ce portage particulièrement fainéant continue de montrer que derrière ce savoir-faire, il y a chez Take-Two une politique commerciale complètement détestable.

Le meilleur plan reste encore de se procurer le jeu pour Xbox Series dans sa version Xbox 360 (autour de 30€ neuf, 10€ voire moins d’occasion), il bénéficiera alors de la rétrocompatiblité ainsi que du boost de qualité offert par les nouvelles Xbox aux jeux des générations précédentes.