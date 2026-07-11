L’équipe de The Elder Scrolls VI tire la sonnette d’alarme

Sans doute l’un des jeux les plus attendus, The Elder Scrolls VI n’a plus donné signe de vie depuis son annonce durant l’E3 2018. Tandis que les fans scrutent le moindre signe de vie, les développeurs, eux, regardent l’avenir avec beaucoup moins d’optimisme. En effet, selon plusieurs témoignages recueillis par IGN, les récents licenciements chez Xbox et Bethesda auraient profondément ébranlé les équipes mobilisées sur le RPG. Entre pertes de talents historiques, recours accrus à des prestataires externes et pression grandissante, en interne, on redoute de voir le chantier s’allonger davantage.

Un moral en chute libre

Les licenciements n’ont pas seulement réduit les effectifs de Bethesda : ils ont atterré les équipes encore en place. Selon plusieurs témoignages, plus d’une cinquantaine d’employés auraient déjà quitté le studio, parmi lesquels des développeurs présent parfois depuis l’époque Morrowind, mais aussi des programmeurs, des artistes, des designers ou encore des équipes d’assurance qualité. Peu de services semblent avoir été épargnés.

Pour les salariés restants, ces départs représentent bien plus qu’une simple réduction d’effectifs. « L’impact est considérable et se répercute sur tout le studio » explique un développeur, tandis qu’un autre, plus cru, résume l’état d’esprit actuel en une phrase :

« Le moral a été complètement anéanti. »

Les équipes expliquent qu’elles travaillaient déjà avec des délais particulièrement serrés avant cette restructuration, mais avec la disparition de nombreux profils expérimentés, elles craignent désormais de devoir absorber une charge de travail encore plus importante pour maintenir les objectifs fixés par le studio.

Des vétérans remplacés par des prestataires ?

Les développeurs interrogés par IGN redoutent que Bethesda ne compense les nombreux départs en faisant appel à une main-d’œuvre externe, moins coûteuse mais peu familière avec les outils propriétaires du studio. « Nous craignons d’être remplacés par une main-d’œuvre sous-traitée et moins chère, ou bien de devoir former les personnes recrutées pour nous remplacer », explique un développeur. Cette dernière perspective inquiète particulièrement les équipes, puisque synonyme de ralentissement de la production et accroissement du risque de crunch.

Le recours à la sous-traitance ne serait d’ailleurs pas une simple hypothèse. Plusieurs employés affirment que cette transition est déjà visible dans certains services. au sein des équipes d’assurance qualité, une partie des missions autrefois réalisées en interne auraient déjà été déléguées au studio irlandais Keywords. Certains salariés indiquent même que leurs collègues ont déjà commencé à former ces intervenants. Un autre membre du studio confie alors :

« Nous étions tous très enthousiastes et impatients à l’idée de The Elder Scrolls VI, et cela a eu un effet dévastateur sur le moral. »

Bethesda n’a, à ce jour, toujours communiqué aucune fenêtre de sortie pour le titre, il est impossible de parler de décalage officiel. Cependant, entre les postes laissés vacants, la réorganisation des équipes et le temps nécessaire pour intégrer de nouveaux collaborateurs, en interne, on peine à imaginer que le développement puisse avancer au même rythme qu’avant.

Parce qu’au-delà des effectifs, c’est aussi une partie de l’expertise qui a façonné Morrowind, Oblivion et Skyrim qui disparaît avec le départ de plusieurs vétérans. Un savoir-faire difficile à remplacer, qui pourrait peser très lourd sur les prochaines années de développement.

Une inquiétude qui dépasse The Elder Scrolls VI

Les craintes exprimées autour de The Elder Scrolls VI s’inscrivent dans un contexte plus large. Les licenciements annoncés par Microsoft ont également touché plusieurs autres studios de l’écosystème Xbox, comme Id Software, Arkane ou encore ZeniMax Online. Au total, ce sont près de 1 600 emplois qui ont déjà disparu et 1 600 supplémentaires attendus d’ici juin 2027, emportant avec eux une partie de l’expérience accumulée.

Pour les développeurs de Bethesda, le constat est d’autant plus amer que The Elder Scrolls VI est censé représenter l’avenir du studio. Pourtant, ce qui semblait être son projet le plus ambitieux avance désormais dans un climat d’incertitude. En interne, une question revient désormais avec insistance : Le développeur a-t-il encore les moyens humains de concrétiser toutes ses ambitions ?