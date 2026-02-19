tt

The Elder Scrolls VI sera un retour aux sources pour Bethesda, selon Todd Howard

Février 2026 : quelques nouvelles de The Elder Scrolls VI

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

2 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée

Test Killer Inn – Tué dans l’œuf

Test Styx: Blades of Greed — De maître de l’ombre à maître de l’inégalité