The Elder Scrolls VI sera un retour aux sources pour Bethesda, selon Todd Howard

Depuis son annonce en 2018, les nouvelles de The Elder Scrolls VI sont rares et la communauté ronge son frein. Chaque prise de parole de Todd Howard (dirigeant de Bethesda) est inévitablement scrutée, à la recherche de la moindre information sur le successeur de Skyrim. Au micro de Kinda Funny Games ce 18 février, il s’est longuement exprimé sur l’avancée du jeu, mais aussi sur Starfield et sur l’IA générative.

The Elder Scrolls VI sera un RPG classique

Après les expérimentations de Fallout 76 et la génération procédurale de Starfield, Todd Howard déclare que la prochaine aventure en Tamriel sera un « RPG classique ». Un retour aux sources qui sonne comme une douce promesse pour les fans déçus des derniers jeux Bethesda.

Howard raconte que toute l’équipe est « heureuse de retrouver ce style qu’elle connaît très bien » et qui lui a manqué. Autre information majeure : le tout sera soutenu par un passage au Creation Engine 3, nouvelle version du moteur du studio !

On n’en saura malheureusement pas beaucoup plus sur The Elder Scrolls VI, si ce n’est que Bethesda s’apprête à « franchir une étape » avec le jeu (laquelle ? Todd Howard reste mystérieux à ce sujet) et assure que la majorité des personnes ayant travaillé sur Skyrim sont toujours présentes sur cette suite.

Fus Ro D-IA ?

Todd Howard s’est aussi exprimé sur la question, malheureusement omniprésente, de l’IA générative. Selon lui, on ne peut pas parler de simple mode : l’IA est là et va rester.

« Nous avons décidé de ne pas l’ignorer. Nous l’utilisons quand elle peut nous aider avec les grosses tâches techniques chronophages que nous préférons terminer plus rapidement pour nous concentrer sur la partie créative. »

Le patron de Bethesda assure donc que le studio ne s’en sert pas pour générer quoi que ce soit dans The Elder Scrolls VI, et que toute la création artistique reste 100 % humaine. Une position qui semble se généraliser dans l’industrie du jeu vidéo comme une sorte de bon compromis…

On espère en apprendre davantage bientôt (rappelons qu’il s’est écoulé plus de temps entre l’annonce du jeu et aujourd’hui, qu’entre la sortie de Skyrim et l’année 2018…) pour voir ce qu’il en est vraiment de ce « retour aux sources ». Le récent remaster d’Oblivion, visuellement rafraîchi mais aux mécaniques d’un autre âge, a prouvé qu’une belle enveloppe ne suffit pas à faire un bon RPG Bethesda.