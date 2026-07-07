Bethesda échappe à la fermeture, mais à quel prix ?

Quelques jours après les annonces, les répercussions de la restructuration engagée par Xbox continuent d’émerger. Après les annulations de projets, les réorganisations internes et les suppressions de postes déjà largement documentées, c’est désormais une équipe moins exposée, mais essentielle, qui se retrouve durement touchée : la Bethesda User Research Team, rattaché à ZeniMax Media.

Chargée d’accompagner les studios de Bethesda sur les questions d’expérience utilisateur, de tests auprès des joueurs et d’accessibilité, cette cellule a vu plusieurs de ses membres annoncer leur départ. Elisabeth Whyte, responsable de recherche en expérience utilisateur s’est d’ailleurs exprimée sur Bluesky (avant de supprimer son post) :

« L’ensemble des équipes dédiée à l’accessibilité semble avoir été lourdement touché. Plusieurs membres de la Bethesda User Research Team ont été licenciés. »

Une déclaration qui a fait grand bruit, alors que les départs se succèdent dans la branche, à l’image de Zach Clothier, responsable des tests d’accessibilité chez Microsoft Gaming depuis trois ans et qui a également annoncé quitter l’entreprise sur Linkedin, information relayée par Elisabeth Whyte.

Ces licenciements et démissions interviennent alors que Bethesda a, de sons côté, appelé ses équipes à concentrer leurs efforts sur « les franchises les plus fortes ». Deux informations qui, mises bout à bout, donnent un aperçu de l’avenir de la structure et de la stratégie Microsoft.

Une équipe discrète, mais essentielle

Depuis plusieurs années, Xbox s’était imposé comme l’un des constructeurs les plus investis sur les question d’accessibilité. De la Xbox Adaptative Controller aux nombreuses options intégrées dans ses productions, Microsoft avait progressivement fait de l’inclusion un véritable marqueur de son identité. Derrière ces fonctionnalités se cachent pourtant des équipes dont le travail reste largement méconnu du grand public.

La Bethesda User Research Team (équipe de recherche pour les utilisateurs) intervient tout au long des développements des jeux des studios Bethesda et ZeniMax, qu’il s’agisse d’Arkane Studios (Dishonored, Deathloop, Marvel: Blade…), Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush…) ou encore MachineGames (Wolfenstein: The New Order, Indiana Jones et le Cercle Ancien…).

Ses membres organisent des sessions avec des joueurs aux profils variés, recueillent leurs retours et identifient les obstacles pouvant nuire à l’expérience, notamment pour les personnes en situation de handicap. Leur rôle ne consiste pas simplement à vérifier le bon fonctionnement des options d’accessibilité, mais bien à accompagner les équipes de développement dès les premières phases de conception.

La disparition d’une partie de cette expertise suscite aujourd’hui des inquiétudes, d’autant que ces suppressions de postes semblent toucher spécifiquement des profils spécialisés dans la recherche utilisateur et l’accessibilité. Interrogée par GameSpot, le porte-parole de Microsoft tente de rassurer :

« L’accessibilité reste une priorité pour Xbox. Bien que nous ayons apporté des changements au sein de l’équipe, la création d’expériences de jeu plus accessibles pour les joueurs n’a pas changé. »

Une déclaration qui contraste avec les témoignages d’anciens employés évoquant des équipes particulièrement affectées par cette nouvelle vague de licenciements.

Bethesda veut miser sur « ses franchises les plus fortes »

En parallèle, IGN a révélé le contenu d’un message adressé aux employés de Bethesda par Jill Braff, présidente de Bethesda Softworks. Consciente du choc provoqué par ces licenciements, la dirigeante y reconnaît que les décisions prises par Microsoft sont douloureuses, tout en estimant qu’elles répondent à la nécessité d’adapter l’entreprise à un marché devenu plus exigeant.

Surtout, elle appelle les équipes à « changer de cap » en concentrant davantage de ressources sur les licences les plus solides de Bethesda. Sans les citer, difficile de ne pas penser à Fallout, The Elder Scrolls, Doom et Wolfenstein, lesquelles constituent aujourd’hui les principaux moteurs de l’éditeur. Le message se veut globalement rassurant, affirmant que la firme dispose toujours d’un portefeuille de jeux particulièrement solide et que les projets en cours restent une priorité.

Il confirme néanmoins une orientation stratégique déjà perceptible depuis plusieurs mois : dans un contexte économique tendu, Microsoft entend privilégier les productions offrant les meilleurs garanties commerciales, le tout, au détriment de milliers d’emplois.

Une stratégie qui dépasse Bethesda

Depuis plusieurs mois, Xbox poursuit une vaste réorganisation de sa branche gaming. Studios fermés ou menacés, projets annulés, équipes réduites : la stratégie vise une rationalisation des coûts après les investissements massifs consentis ces dernières années, notamment avec le rachat d’Activision Blizzard. Un contexte dans lequel les fonctions dites « transversales » ne semblent plus épargnées. Recherche utilisateur, accessibilité, accompagnement des équipes de développement : autant de métiers rarement mis en avant, qui participent pourtant directement à la qualité des jeux, mais qu’il facile de balayer d’un revers de la main en période de disette.

En concentrant ses ressources sur ses licences les plus rentables, Microsoft fait le choix de sécuriser ses investissements. une stratégie compréhensible dans un contexte de pression économique, mais qui pourrait progressivement réduire la place accordée aux expertises moins visibles, aux nouvelles propriétés intellectuelles ou aux initiatives qui ne produisent pas immédiatement des résultats financiers.

Reste désormais à voir si cette façon de fonctionner permettra effectivement à Xbox de retrouver l’équilibre recherché. Car derrière les chiffres et les restructurations, ce sont aussi les métiers qui façonnent l’expérience des joueurs qui se retrouvent aujourd’hui bien trop fragilisés.