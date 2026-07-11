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Fin des disques PlayStation : Bruxelles avoue son impuissance, la riposte s’organise du côté du piratage

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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