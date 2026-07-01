Le jour où le jeu vidéo (physique) s’arrêta

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Drakyng

Boss Final New Game Plus | Mario m'a appris à sauter, Sonic à courir. Mangeur de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, la sauce RPG reste la meilleure. En constant effort afin d'éléver le débat sur l'internet sauvage.

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