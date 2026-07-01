Le jour où le jeu vidéo (physique) s’arrêta

01 juillet 2026, date à marquer d’une pierre blanche. Le jour où PlayStation annonce sans crier gare la fin des jeux physiques (Sony comme tiers) à partir de janvier 2028. Une annonce faite en catimini mais aux répercussions catastrophiques, disons-le clairement : PlayStation s’apprête à tuer le marché des jeux vidéo physiques (ce qu’il en reste du moins) et plus largement celui de l’occasion et des magasins. Comprenez bien que vous ne pourrez plus acheter vos jeux chez votre commercant habituel (spécialisé comme généraliste). Tout se fera en ligne uniquement via le PlayStation Store.

Vous souhaitez patienter et passer par le marché de l’occasion afin de trouver un jeu récent moins cher ? Objection ! Vous souhaitez prêter un jeu à votre pote ? Objection ! Vous souhaitez passer par les distributeurs pour dénicher un meilleur prix ? Objection ! Vous souhaitez exposer fièrement votre collection sur vos étagères ? Objection ! Une page se tourne pour notre média tant adulé, entrainant une profonde modification de nos habitudes de consommation.

Ils ont tué notre jeu vidéo

C’est par l’intermédiaire d’un article signé Sid Shuman, directeur senior des communications chez Sony Interactive Entertainment, sur le blog PlayStation que l’information est lâchée, quelques maigres lignes d’un impact sans précédent. La raison évoquée est le changement des tendances des joueurs, privilégiant aujourd’hui le format numérique. Une partie des joueurs haussera les épaules sans vive réaction, d’autres crieront au scandale.

Le passage au format 100% numérique n’est pas sans risque, à commencer par des tarifs toujours plus onéreux et sans aucune potentielle diminution dans le temps. En écartant les revendeurs tiers, Sony aura la main mise sur les prix, de la même manière que Valve avec Steam. Oui, il s’agit ni plus ni moins d’une situation monopolistique des plus inquiétantes.

Il faut maintenant s’attendre à une levée de bouclier de la part d’une solide communauté de joueurs, fervants défenseurs du format physique. On salue au passage l’engagement du vidéaste Conkerax, toujours sur le qui-vive pour protéger les saintes boites. Une défense devrait s’organiser dans les jours à venir avec des pétitions en tous genres et des appels au boycott de la marque. Assez pour un retour en arrière ? Difficile à croire. La situation est inévitable. Il faut maintenant accepter la réalité et digérer. Le jeu vidéo évolue, et aujourd’hui, ce n’est clairement pas pour le meilleur.

En écrivant cet article, je ne peux quitter des yeux ma pile de jeux à côté de ma console. C’est maintenant du passé et c’est une catastrophe. Ils ont tué notre jeu vidéo.