Pour son édition physique, GTA VI se contente d’une boîte vide

Coup d’envoi pour GTA VI : les précommandes ouvrent ce 25 juin à minuit, et devraient déjà rapporter un beau billet à Take-Two. Après des années de fantasmes et de rumeurs, Rockstar a enfin craché le morceau sur ce qui attend réellement les joueurs. Et si le jeu s’avère moins cher que ce que beaucoup avaient imaginé, la bonne nouvelle est vite éclipsée par une mauvaise pour les puristes : pour GTA VI, il faudra faire une croix sur une édition physique digne de ce nom.

Le braquage du siècle ?

Pour l’édition standard de GTA VI, il faudra finalement débourser 79,99 $. Un prix qui le place certes dans la catégorie des jeux chers, mais qui reste sous les 100 $ longtemps prédits par les commentateurs de l’industrie. C’est l’édition ultime qui franchit presque cette barre en s’affichant à 99,99 $, blindée de bonus in-game (véhicules premium, armes uniques et cosmétiques en tout genre pour Lucia et Jason).

La véritable (mauvaise) surprise dans cette volée d’annonces, c’est celle concernant l’édition physique : aucun disque ne sera inclus dans la boîte, qui ne contiendra qu’un vulgaire code de téléchargement. Pour le jeu le plus attendu de l’histoire, on aurait pu espérer davantage d’efforts de la part de Rockstar. Pour l’instant, aucune mention de goodies comme une jolie carte de la ville, par exemple.

En guise de consolation, ceux qui auront précommandé le jeu pourront lancer le téléchargement dès le 12 novembre pour pouvoir y jouer immédiatement à sa sortie le 19. C’est sans doute là la seule utilité de sortir la carte bleue en avance : on a déjà assisté à des serveurs qui crashent quand un jeu très attendu est enfin disponible et que tout le monde se précipite pour l’installer en même temps…

Enfin, on apprend que ce Grand Theft Auto VI sera une expérience solo uniquement . Si les modes online de GTA V ou de Red Dead Redemption 2 n’ont été rendus disponibles que quelques temps après la sortie des jeux, on ne sait pas encore si la même chose est prévue ici. GTA Online reste une poule aux œufs d’or pour Rockstar, à tel point qu’un abonnement d’un mois est offert en bonus de précommande (en plus d’un pack de cosmétiques « Vintage Vice City »).

Blanchiment d’image chez Rockstar

Difficile de ne pas lier cette salve d’informations à la situation explosive que traverse le studio. Rockstar est en pleine crise juridique, secoué par des procès intentés par d’anciens salariés dénonçant les conditions de travail.

Rappellons également, dans ce contexte, qu’un jeu dématérialisé ne risque par définition pas la rupture de stock. Précommander le titre servira donc surtout à valider une campagne de communication d’un géant de l’industrie et à lui donner de la trésorerie en attendant novembre. On imagine cependant que dès le 26 juin, les chiffres de ventes devraient déjà battre des records.