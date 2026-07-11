God of War Laufey – Santa Monica confirme une sortie physique et le malaise chez PlayStation

L’actualité du jeu vidéo tourne essentiellement autour de ça : la décision de Sony de mettre fin au support physique dès 2028. On imaginait un été rythmé par les news sans intérêt autour de GTA (« Ce développeur de GTA 6 claque la porte en oubliant les clés à l’intérieur »), c’est finalement Sony qui occupe les titres des sites de news jeux vidéo.

Une conséquence naturelle de cette décision historique, qui va bouleverser notre façon de consommer le jeu vidéo, mais aussi la façon de le distribuer, puisque toutes les cartes seront désormais dans la même main. Mais une conséquence aussi de la réaction que cette annonce a provoquée : une grosse vague de mécontentement, matérialisée par des milliers de messages postés sur les réseaux sociaux, ou encore par une pétition (« Don’t Kill the Disc ») soutenue à l’heure où nous rédigeons ces lignes par plus de 285 000 personnes.

Ainsi, dans sa communication, Santa Monica Studio a tenu à rassurer, annonçant que God of War Laufey sortirait bien en édition physique. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la licence, mais une déclaration étonnante. Santa Monica Studio n’appartient pas seulement à Sony comme, par exemple, Bungie : Santa Monica, c’est Sony ! Le studio a en effet été fondé par Sony comme studio first party en 1999, avec alors à sa tête Allan Becker, employé par Sony.

Malaise

Ainsi, on pourrait s’attendre à ce que PlayStation et Santa Monica Studio parlent d’une même voix. Pourtant, si le développeur de Gaod of War Laufey ressent le besoin de rassurer sur la future disponibilité d’une édition physique, c’est qu’il a conscience de la levée de boucliers que la décision a provoqué, et qu’il craint que cela ne nuise aux ventes du jeux. Sony a donc pleinement conscience des problèmes que posent cette décision de tuer le support physique. Et peut-être même y a-t-il aussi chez lui une pointe de peur quand aux conséquences commerciales ?

En tous cas, il y a un malaise, c’est certain. Il explique même le silence du constructeur sur le sujet malgré l’importance des réactions. S’imaginait on vraiment, chez Sony, que la sortie en version dématérialisée uniquement de GTA 6 (encore lui) allait permettre de faire passer la pilule ? Cela pourrait en tous cas expliquer l’impréparation du géant japonais à ce niveau de défiance de la part des joueurs, mais aussi de nombreux professionnels.

Le retropédalage est probablement impossible à l’heure qu’il est. L’usine de disques elle-même a déjà été réorientée sur un autre type de production. Les communicants du consoliers doivent actuellement être en cellule de crise, à l’œuvre pour trouver un scénario qui permettrait de convaincre les joueurs du bon sens de la décision. On leur souhaite bon courage…

En attendant, les déclarations de Santa Monica Studio ont eu une autre conséquence sur God of War Laufey : la révélation d’une fenêtre de sortie. Etant donné les plans de Sony d’en finir avec les disques en 2028, la parution du jeu aura forcément lieu dans les 18 prochains mois, probablement autour de la rentrée scolaire 2027-2028.