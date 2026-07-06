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PlayStation détaille aux développeurs les conditions de production des disques après 2028

PlayStation production disques 2028

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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