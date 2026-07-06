PlayStation détaille aux développeurs les conditions de production des disques après 2028

Après l’annonce choc de la fin des disques sur PlayStation dès janvier 2028, la firme japonaise apporte quelques précisions à destination des développeurs et des éditeurs, histoire de calmer une partie des inquiétudes suscitées par la nouvelle.

Les jeux plus anciens ne sont pas condamnés, pour l’instant

Selon des informations obtenues par GameFile, les studios pourront continuer à commander des réimpressions de disques pour tous les titres sortis avant la date fatidique. Concrètement, un jeu publié en 2027 ou avant continuera d’exister en version physique après la bascule, seul le processus de commande devant évoluer, selon des modalités encore floues.

Sony promet également une alternative pour les nouveautés : une forme de produit disponible en rayon, mais reposant sur un code de téléchargement plutôt que sur un support physique classique. De quoi limiter la disparition totale des rayons jeux vidéo et des distributeurs, sans pour autant sauver le disque lui-même, ni enrayer la précarisation de l’accès à la culture qui s’annonce.

Ironie du calendrier, cette communication intervient alors que le lecteur de disque externe pour PS5 reste toujours limité à un exemplaire par commande sur le site officiel, en raison d’une demande jugée trop forte par PlayStation. Un avis, affiché depuis plusieurs années déjà, rappelle que les jeux sortis avant 2028 resteront jouables sur la console, sans changer la réalité d’un accessoire difficile à trouver depuis longtemps. Un signal contradictoire, entre un support qu’on annonce enterré et un accessoire pour lequel Sony peine visiblement à répondre à la demande.

Cette clarification n’empêche pas la tendance de fond : la plus grande usine de fabrication de disques du groupe réoriente déjà une partie de son personnel vers d’autres productions, et plusieurs millions d’euros ont été investis dans des équipements destinés à la fabrication de microlentilles optiques.

Difficile d’y voir autre chose qu’une transition déjà bouclée dans les couloirs de la firme, bien avant que le public n’en soit informé. Reste une conséquence que ces annonces rassurantes passent sous silence : sans disques, plus de marché de l’occasion, et donc plus aucun moyen de s’offrir un jeu à prix réduit une fois sa sortie passée hors promotion. Une évolution qui risque de rendre le médium encore un peu moins accessible à celles et ceux qui n’ont pas les moyens de payer le plein tarif à chaque sortie.