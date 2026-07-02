La fin d’une époque, Sony programme la fermeture des stores PS3 et PS Vita

Décidément Sony tient réellement à acter la fin d’une époque et préparer de fait un futur (un peu inquiétant selon le paradigme que l’on veut emprunter). Ce mercredi, on parlait déjà de la fin de la proposition de jeu en support physique, mais ce n’était pas la seule mauvaise nouvelle formulée la même journée par Sid Shuman: les services du PS Store dévolus aux systèmes PS3 et PS Vita prennent fin et seront très bientôt rendus inaccessibles aux joueurs du monde entier.

Au revoir, PS Store…

S’ils avaient bien échappé à un premier retrait en 2021, les joueurs ayant eu à ce moment-là raison de Jim Ryan, les stores des consoles susmentionnées finiront bel et bien par disparaître. Ce qui peut être finalement vu comme une issue naturelle, et ce, même s’il y aura des voix pour le déplorer. Un moment inévitable donc par lequel sont notamment passés des équivalents tel le eShop des 3DS et WII U il y a quelque deux ans.

D’ailleurs, c’est en ce sens que Sony appuie son initiative. Cette fin programmée permettrait ainsi à l’entreprise japonaise de pleinement déployer ses ressources sur les plateformes plus modernes, et ce faisant, améliorer son efficacité vis-à-vis de l’utilisateur. Une excuse un peu trop facile ? Peut-être, mais il n’en reste pas moins vrai que l’entretien des deux supports avaient certainement un coût non négligeable.

Ceci étant, il existe un inconvénient de taille. En effet, l’annonce laisse un doute quant à la réutilisation du contenu même acquis via le store. Certes, on aurait tendance à prendre pour argent comptant ce que l’on nous a déclaré sur la possibilité de conserver les données et les télécharger à nouveau. Seulement, ces derniers jours, la confiance que l’on pouvait avoir encore en l’entreprise a passablement été écorchée par des événements pas toujours en la faveur du chaland.

Comment peuvent-ils garantir leurs dires quand les actes montrent le contraire ? Les films supprimés de leur plateforme en fin de semaine dernière ne rassurent pas et donnent plutôt matière à inquiétude. Car, si cette volonté peut être respectée dans les premiers temps, sera-t-il de même à l’avenir ? Une chose est sûre, Sony détient pleinement la possibilité de rendre obsolète les denrées obtenues précédemment.

Quoi qu’il en soit, la fermeture annoncée se déroulera progressivement selon le plan de programmation révélé sur le PS Blog. Cela commencera donc au Mexique, en Honduras et au Nicaragua en août prochain, avant de s’étendre au reste de l’Amérique Latine et au Moyen Orient en fin de la même année 2026. Pour le reste du monde, et donc chez nous, nous avons encore une petite année devant, les serveurs prenant fin en juillet 2027.