Roblox restructure son modèle économique et déplace son problème de pédocriminalité

Roblox débarque sur PlayStation 5 avec une application native, lancée le 14 avril 2026. Des temps de chargement réduits de 30 %, une interface plus réactive, quelques titres optimisés pour la console de Sony, le tout présenté sobrement sur le PlayStation Blog. La mise à jour technique est bienvenue, mais elle sert surtout de décor à des annonces autrement plus importantes sur la monétisation et la protection des mineurs, avec Roblox Kids et Roblox Select.

Roblox Plus

Le 30 avril 2026, Roblox Premium disparaîtra pour laisser place à Roblox Plus, un abonnement mensuel à 4,99 €. Au programme : des réductions sur les items et avatars, des serveurs privés gratuits et illimités, et la possibilité d’envoyer des Robux à d’autres joueurs sans frais.

Roblox Corporation assure que les créateurs continueront à percevoir le même montant par article, les abonnés achetant simplement davantage avec leurs Robux. Ces ajustements économiques interviennent alors que la plateforme, forte de 150 millions d’utilisateurs quotidiens, affichait encore une perte nette de 318 millions de dollars au dernier trimestre 2025, pour 1,4 milliard de dollars de chiffre d’affaires trimestriel.

La grande réorganisation des jeunes joueurs

Pour répondre aux poursuites judiciaires engagées aux États-Unis et aux interdictions déjà appliquées dans plusieurs pays du Moyen-Orient, Roblox annonce le déploiement en juin 2026 de deux nouveaux types de comptes : Roblox Kids pour les 5-8 ans et Roblox Select pour les 9-15 ans. Les discussions seront interdites aux moins de 9 ans et limitées aux utilisateurs du même groupe d’âge pour les suivants. Les parents pourront bloquer certains jeux et gérer les paramètres de chat jusqu’à 15 ans.

L’intention paraît louable, mais l’exécution bien plus discutable. Concentrer les plus jeunes dans un espace dédié, coupé du reste de la plateforme, revient aussi à les priver de leurs pairs plus âgés, qui constituent souvent un premier rempart informel. En cherchant à isoler les mineurs des adultes mal intentionnés, la plateforme risque en parallèle de les couper de ceux qui les protègent au quotidien.

Roblox, régulièrement accusée d’abriter des prédateurs, créer ici un espace labellisé où ne se trouvent que des enfants de moins de 9 ans, un pari qui nous semble, au minimum, dangereusement hasardeux. Pour preuve, des comptes associés à la tranche d’âge 13-15 ans, ceux autorisant la communication, se revendent déjà sur internet.