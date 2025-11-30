David Baszucki (PDG de Roblox) estime que les prédateurs sont des opportunités

Les jeunes joueurs se multiplient depuis plusieurs années sur les jeux en ligne. Avec un accès sans limite à Internet, l’audience juvénile a la possibilité de se mêler de plus en plus tôt à la masse des joueurs en ligne, interagissant avec des personnes diverses, et surtout de tous les âges. Roblox, le géant américain du bac à sable, s’est particulièrement attiré cette gigantesque communauté par la diversité de ses mondes et la facilité de sa prise en main.

Roblox se doit d’être exemplaire dans sa gestion de la protection des mineurs. Il est impératif que des règles soient mises en place pour s’assurer que l’espace de jeu reste sain, mais aussi que les jeunes ne puissent être attirés hors de ces espaces protégés. Cette protection s’est progressivement mise en place, non sans s’accompagner de son lot de cas de manipulation et de détournement de mineurs, même si elle reste largement faillible.

Malheureusement pour l’entreprise, son PDG, David Baszucki, enchaîne les sorties de route médiatiques qui ne rassurent pas du tout quant à l’investissement de celui-ci dans la protection des enfants. Il était ce 21 novembre dernier invité sur Hard Fork, un podcast de The New York Times, durant lequel il a été notamment interrogé sur l’utilisation de l’IA dans la modération du jeu et sur l’effort mis dans la sécurité des jeunes joueurs.

Vrai businessman voit des opportunités partout

Roblox est connu pour accueillir en son sein un cercle de prédateurs cherchant à attirer les jeunes joueurs hors des secteurs de protection. Une gangrène tenace, tant le nombre de victimes potentielles sur ce jeu reste élevé. Un tel problème ne peut être traité autrement qu’en tant que priorité absolue lorsqu’on est un des plus gros noms du jeu vidéo pour enfants. Pourtant, David Baszucki n’a pas l’air particulièrement inquiet pour ses jeunes joueurs.

« Nous ne voyons pas ça seulement comme un problème, mais aussi comme une opportunité. »

Peu importe l’idée développée, il est inadmissible d’entendre que le problème de détournement de mineurs comme un atout business. Et rattacher cela à des problématiques de communication entre les joueurs, ou s’excuser du manque de modération par le grand nombre de joueurs quotidiens (histoire de se faire un peu mousser) n’enlève rien aux propos.

Alors que Roblox se voit constamment être accusé de manque de protection pour ses joueurs, son CEO continue d’éluder le problème, tantôt en rejetant la source sur les parents, tantôt en faisant l’autruche face aux nombreuses affaires judiciaires que l’entreprise essuie d’années en années. Pourtant, des changements ont été apportés sur la modération de ses joueurs, notamment dans l’approximation de l’âge d’un joueur. Une vidéo est demandée à l’utilisateur, qui est ensuite analysée par IA afin d’estimer son âge, le tout dans le but de limiter à la fois ses communications avec des groupes d’âge plus élevé, et les contenus disponibles.

Un système certes prometteur, mais loin d’être suffisamment efficace, car les prédateurs ne semblent pas avoir de difficultés supplémentaires à œuvrer. Lorsqu’interrogé sur ce manque de résultat, l’intéressé préfère éviter de s’étendre sur le sujet en rappelant que leur but est de maintenir les joueurs sur la plateforme. À la fois un rappel que les dirigeants de Roblox sont bien conscients des techniques mises en œuvre, mais aussi que leur priorité reste (et restera) la tenue de leur jeu, même si cela se fait aux dépens de ses jeunes utilisateurs.