tt

Il y a 25 ans, le survival-horror trouvait son magnum opus avec Silent Hill 2

25 ans Silent Hill 2

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires

Test The Bird of the North – Enquête de poche sur une fresque grandiloquente

Test Woodo – Le doux souvenir de vacances d’été oubliées

Test Roman Sands RE:Build – Dans ce monde, personne ne naît pour être seul

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026