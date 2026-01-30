tt

Critique film Retour à Silent Hill – Mieux vaut retourner jouer

critique-cinema-retour-a-silent-hill

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

1 Commentaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
30 janv.
14:20

Divergences, IA et licenciements : Pourquoi le boss d’Amazon Games quitte le navire

30 janv.
10:33

Critique film Retour à Silent Hill – Mieux vaut retourner jouer

30 janv.
07:11

Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de février 2026 ?

30 janv.
06:56

Tomodachi Life : Une vie de rêve – Nintendo remet ses Mii en société

30 janv.
06:52

Dawn of War IV – La WAAAGH! la plus massive de la série

29 janv.
14:35

Meta n’a pas réussi à rendre le travail amusant

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer

Test Earth Must Die – Sa Majesté des losers

Test I Hate This Place – L’enfer, c’est les autres