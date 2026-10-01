Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’octobre 2026 ?

Octobre 2026 marque souvent un tournant dans les sorties jeux vidéo, mais cette année le calendrier devient franchement impressionnant. Les jeux arrivent les uns après les autres, sans pause, et le mois ressemble à vrai sprint de fin d’année. Les studios ont clairement regroupé leur sorties ici, et chaque semaine apporte de nouveaux titres qu’on a tous envie d’essayer. Cette accumulation continue de créer un gros embouteillage, notre portefeuille risque de prendre cher à nouveau.

Ce mois d’octobre lance un automne vidéoludique très chargé, où les joueuses et les joueurs vont devoir faire des choix parfois difficile. Voyons maintenant ce que les sortie jeux vidéo d’octobre 2026 nous réservent :

PlaySation 5

Don’t Fret – 01/10

End of Abyss – 01/10

Dynastsy Warriors 3: Complete Edition Remastered – 01/10

Ace Combat 8: Wing of Thieve – 02/10

Star Wars: Galactic Racer – 06/10

Kingdom Hearts Collection [I-III] – 08/10

Clive Barker’s Hellraiser: Revival – 08/10

CALX – 08/10

Silver Pines – 08/10

Forever Ago – 08/10

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen – 09/10

Planet Zoo 2 – 13/10

Valor Mortis – 13/10

Warhammer 40000: Boltgun?2 – 14/10

The Witch’s Bakery – 14/10

Toy Story 3: Complete Edition – 15/10

Toy Story: Retro Roundup! -15/10

Enshrouded – 15/10

Ratatan – 15/10

Castlevania: Belmont’s Curse – 15/10

Bluey’s Happy Snaps – 15/10

Tenerbris Somnia – 16/10

Tales of Eternia Remastered – 16/10

Stupid Never Dies – 21/10

Final Fantasy Resonance – 22/10

Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23/10

Breach Signal – 26/10

Remothered: Red Nun’s Legacy – 27/10

Phantom Blade Zero – 29/10

The Wolf Among Us Remastered – 29/10

XBOX Series

Don’t Fret – 01/10

End of Abyss – 01/10

Dynastsy Warriors 3: Complete Edition Remastered – 01/10

Ace Combat 8: Wing of Thieve – 02/10

Gears of War E-Day – 06/10

Star Wars: Galactic Racer – 06/10

Kingdom Hearts Collection [I-III] – 08/10

Clive Barker’s Hellraiser: Revival – 08/10

CALX – 08/10

Silver Pines – 08/10

Forever Ago – 08/10

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen – 09/10

Planet Zoo 2 – 13/10

Valor Mortis – 13/10

Warhammer 40000: Boltgun 2 – 14/10

The Witch’s Bakery – 14/10

Toy Story 3: Complete Edition – 15/10

Toy Story: Retro Roundup! -15/10

Enshrouded – 15/10

Ratatan – 15/10

Castlevania: Belmont’s Curse – 15/10

Bluey’s Happy Snaps – 15/10

Tenerbris Somnia – 16/10

Tales of Eternia Remastered – 16/10

Final Fantasy Resonance – 22/10

Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23/10

Breach Signal – 26/10

Remothered: Red Nun’s Legacy – 27/10

The Wolf Among Us Remastered – 29/10

Nintendo Switch 2

Dynastsy Warriors 3: Complete Edition Remastered – 01/10

Octopath Traveler – 01/10

Octopath Traveler II – 01/10

Disney Epic Mickey: Rebrushed – Nintendo Switch 2 Edition – 06/10

Kingdom Hearts Collection [I-III] – 08/10

Echo Weaver – 08/10

Order of the Sinking Star – 08/10

Clive Barker’s Hellraiser: Revival – 08/10

Forever Ago – 08/10

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen – 09/10

Warhammer 40000: Boltgun 2 – 14/10

The Witch’s Bakery – 14/10

Toy Story 3: Complete Edition – 15/10

Toy Story: Retro Roundup! -15/10

Ratatan – 15/10

Castlevania: Belmont’s Curse – 15/10 (version Switch)

Bluey’s Happy Snaps – 15/10

Tenerbris Somnia – 16/10

Tales of Eternia Remastered – 16/10

Nintendo Switch Sports Resort – 22/10

Final Fantasy Resonance – 22/10

One Piece: Grand Gourmet 23/10

Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23/10

Hello Kitty Party Land – 29/10

The Wolf Among Us Remastered – 29/10

PC

Don’t Fret – 01/10

End of Abyss – 01/10

Dynastsy Warriors 3: Complete Edition Remastered – 01/10

Ace Combat 8: Wing of Thieve – 02/10

Aion 2 – 05/10

Gears of War E-Day – 06/10

Star Wars: Galactic Racer – 06/10

Kingdom Hearts Collection [I-III] – 08/10

Order of the Sinking Star – 08/10

Clive Barker’s Hellraiser: Revival – 08/10

CALX – 08/10

Silver Pines – 08/10

Forever Ago – 08/10

Deep Dish Dungeon – 13/10

Planet Zoo 2 – 13/10

Valor Mortis – 13/10

Over the Hill – 14/10

Warhammer 40000: Boltgun 2 – 14/10

The Witch’s Bakery – 14/10

Frosthaven – 15/10

Toy Story 3: Complete Edition – 15/10

Toy Story: Retro Roundup! -15/10

Enshrouded – 15/10

Ratatan – 15/10

Castlevania: Belmont’s Curse – 15/10

Bluey’s Happy Snaps – 15/10

Tenerbris Somnia – 16/10

Tales of Eternia Remastered – 16/10

LEGO Harry Potter Collection – 16/10

Star Trek: Outposts Unknown – 20/10

Stupid Never Dies – 21/10

Final Fantasy Resonance – 22/10

One Piece: Grand Gourmet 23/10

Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23/10

Breach Signal – 26/10

Remothered: Red Nun’s Legacy – 27/10

Usual June – 28/10

Phantom Blade Zero – 29/10

The Wolf Among Us Remastered – 29/10

Tout comme le mois dernier, octobre 2026 s’annonce lui aussi intense et rempli de sorties jeux vidéo. Et vous ? Quels jeux vont réussir à faire leur place dans votre ludothèque ? Dites-le nous, nous sommes curieux de connaître vos choix…