Les soldes d’automne de Steam sont arrivées, et nos recommandations avec !

Il est venu le temps des soldes Steam ! Le catalogue mis à disposition est des plus touffus en réductions à en faire saliver les plus pingres. Mais nous savons aussi qu’il peut être compliqué de faire un choix parmi la myriade de jeux proposés. Pas de panique, la rédaction de New Game Plus est sur le coup pour vous guider. En passant du blockbuster AAA au jeu indépendant contemplatif, mais aussi par l’action coop efficace, soyez sûr que notre sélection saura vous occuper un bon bout de temps.

Faites entrer la grosse artillerie !

Commençons les hostilités avec Warhammer 40.000: Space Marine 2. Pour seulement 14,99€, vous pourrez mettre la main sur l’un des TPS d’action les plus jouissifs. Avec sa campagne solo solide et pouvant être parcourue en coopération de bout en bout, son mode multijoueur vif et rapide, sa personnalisation poussée, son mode opération qui prolonge le plaisir de la campagne et le nouveau mode horde qui vous demandera beaucoup de sang-froid, vous n’êtes pas près de lâcher le jeu.

De plus, le jeu profite d’un support constant de la part des développeurs qui, en plus des DLC payants, proposent des mises à jour gratuites alimentant l’expérience en nouvelles armes, nouvelles cartes et nouvelles pièces d’armure pour vos Space Marines. Pour l’Empereur ?

Pour les plus patients et tacticiens d’entre vous, Ready or Not semble être tout indiqué. Titre apprécié à la rédaction, le FPS tactique de VOID Interactive est un très bel hommage aux grandes heures de Rainbow Six, disponible pour 24,99 € pendant les soldes. Seul ou à plusieurs, le titre se démarque de la concurrence grâce à sa gestion poussée du plan d’action et d’intervention, son réalisme glaçant et son côté aléatoire qui rend unique chaque opération.

Mais la qualité principale du jeu réside dans sa dimension morale : agir ou battre en retraite ? Interpeller ou traquer ? Le choix vous appartient et malgrè la gravité des événements qui sont dépeints dans les différentes missions, Ready or Not est étonnement addictif et amusant à jouer avec d’autres amis à vos côtés.

Enfin, pour commencer à profiter des fraîches soirées d’automne bien au chaud à la maison, Balatro a plus d’une carte dans sa manches. Rogue-like qui se base sur les règles originales du poker, Balatro est clairement un jeu à mettre entre toutes les mains. Les règles sont extrêmement simples à comprendre et à mettre en pratique, le déroulé des parties est rapide et la découverte des cartes bonus et jokers a quelque chose de très addictif.

La dimension Rogue-like du jeu n’est en rien frustrante, car elle vous poussera à recommencer encore et encore jusqu’à tomber sur LE joker qui fera toute la différence. Voir le compteur de score s’enflammer, déverrouiller un nouveau jeu ou voir l’une de vos cartes joker partir en poussière sous vos yeux : voici certains des nombreux éléments que vous pourrez découvrir au fil de vos runs. Pour 11,19 €, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne addiction à toutes et à tous !

Moins grand public, mais assurément efficaces !

Vous avez toujours rêvé de pêcher la sole dans un univers inspiré des écrits de H.P. Lovecraft ? Dredge est fait pour vous et ce pour 9,99 €. Dans ce jeu développé par Black Salt Games, vous incarnez un pêcheur lambda aux commandes de son chalutier. Les journées sont rythmées par la pêche et la vente de vos poissons au marché du coin pour, ainsi, pouvoir améliorer votre modeste bateau. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais à la nuit tombée, Dredge se transforme en jeu d’horreur qui vous demandera de jeter un oeil à votre jauge de santé mentale.

La nuit, les poissons se transforment en horribles créatures assoiffées de sang et le petit pêcheur que vous incarnez peut vite perdre pied. Mais la nuit est également synonyme de récompenses plus importantes, car les poissons pêchés lors de cette sortie nocturne rapportent plus à la vente. Magnifique petite surprise à mi-chemin entre le cosy game, la gestion et le survival-horror grand public, Dredge est une pépite ambitieuse et bougrement intelligente.

Nous avions vanté ses mérites dans un test lors de sa sortie et vous auriez tort de vous priver de cette aventure rogue-like en terre de contes de fées. Dans Ravenswatch, vous pouvez incarner au choix un personnage issu des contes de votre enfance appartenant à la force Ravenswatch.

Le but de cette équipe ? Combattre les forces du mal souhaitant envahir et corrompre le monde des trois petits cochons et autres Roméo et Juliette. Votre arsenal et vos compétences seront nombreux et le côté aléatoire propre au genre permet une très bonne rejouabilité, d’autant que le jeu est entièrement faisable en coopération. Partez combattre avec Merlin et Beowulf et tentez de sauver votre monde pour la modique somme de 12,49 €.

Enfin, le plus surprenant pour la fin : Ball X Pit. Vous êtes nostalgique de la période des casse-briques et vous avez épuisé votre réserve de rogue-like sur Steam ou de dopamine sur Balatro et Vampire Survivors ? Le jeu de Kenny Sun and Friends est fait pour vous. Dans Ball X Pit, vous incarnez un héros qui avance et tire automatiquement devant lui. Chaque destruction d’ennemis ou de briques lui confère de l’expérience qui, à chaque gain de niveau, vous donne le droit à un nouveau pouvoir destructeur ou à une amélioration.

Simple vous dites ? Oui, mais la vitesse, la dimension Rogue-like et le plaisir de retrouver un casse-briques à l’ancienne vous donneront assurément l’envie de relancer partie sur partie. Et ce n’est pas l’amélioration de votre camp de base entre chaque run, qui permet d’améliorer vos armes et vos héros de manière définitive, qui vous fera lâcher le jeu de sitôt, surtout pour 9,89 €.