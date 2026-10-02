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Sony déploie sa technologie d’upscaling par IA sur PS5 – De la poudre aux yeux ?

Marvel's Wolverine : l'un des premiers jeux à bénéficier du QSSR upscaling IA sur PS5

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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