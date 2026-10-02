Sony déploie sa technologie d’upscaling par IA sur PS5 – De la poudre aux yeux ?

Les possesseurs de PS5 Pro ne seront plus les seuls à bénéficier de la technologie d’upscaling par IA sur leurs jeux. Le PSSR, jusqu’alors exclusif à la machine la plus chère de Sony, aura maintenant droit à sa version sur la PS5 classique : baptisée QSSR pour Quick Spectral Super Resolution, la fonctionnalité permettra elle aussi d’améliorer l’affichage des images. Si on peut y voir une volonté de rendre une technologie de pointe accessible au plus grand nombre, on ne peut s’empêcher de se montrer circonspects face à une telle annonce…

Un PSSR au rabais ?

C’est dans un article sur le blog de PlayStation que la nouvelle a été annoncée. Sony insiste : le PSSR reste « la référence absolue ». Le QSSR en est une version optimisée pour la PS5, jusqu’alors incapable de faire tourner une technologie aussi gourmande. Son implémentation fait suite, selon Sony, aux demandes des joueurs et des développeurs et propose « des améliorations notables, aussi bien en matière de niveau de détail que de stabilité de l’image ».

Pour l’instant, seuls deux jeux au catalogue PlayStation 5 sont concernés par l’arrivée du QSSR : le tout récent Marvel’s Wolverine, et Ghost of Yotei. Dans les deux cas, les images présentées pour démontrer les prouesses de cette technologie nous laissent un peu sur notre faim. Il n’y a qu’en zoom x4 qu’on voit une différence de netteté. Cela dit, on peut au moins se réjouir que les graphismes restent fidèles sans donner l’impression d’avoir été passés à la moulinette de l’IA comme avec le DLSS 5.

Sans remettre en question l’avancée technique apportée par le QSSR, notamment au niveau de la stabilité et des performances, on se pose quand même quelques questions face à cette annonce. Les joueurs PlayStation 5 ne vont évidemment pas se plaindre d’améliorations graphiques, mais sont-ils vraiment impressionnés par des images un peu plus nettes en arrière-plan ? Les plus cyniques n’y verront qu’une vulgaire croquette lancée aux possesseurs de la console classique, alors que la PS5 Pro est toujours en pénurie.

Sony précise que cette technologie sera « largement mise à la disposition de tous les développeurs PlayStation » : la PS5 a-t-elle encore de belles années devant elle, alors que la PS6 est imminente ? On imagine aussi aisément Sony se servir du QSSR comme d’un nouveau prétexte pour augmenter (encore) le prix de sa console.