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La dématérialisation du physique démarre chez Xbox

Xbox lance le programme pour numériser les jeux sur disques

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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