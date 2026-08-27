La dématérialisation du physique démarre chez Xbox

C’est probablement une façon de passer en douceur vers un environnement totalement dématérialisé : le programme visant à faire migrer les jeux sur disques vers des versions numériques démarre ce lundi 31 août pour les membres Xbox Insiders.

Concrètement, cela va permettre aux joueurs d’obtenir une copie numérique de chaque jeu qu’ils possèdent en version boîte. Il suffira d’insérer son disque dans la console pour opérer le transfert. Comment Xbox va-t-il gérer le fait qu’un disque a déjà été « numérisé », pour éviter que l’on se passe des disques de main en main et que l’on obtienne autant de licences numériques ? Depuis la génération Xbox One, Microsoft implémente un numéro unique dans chaque disque, permettant de l’identifier individuellement, et de le différencier d’une autre copie du même jeu. C’est ce numéro unique qui permettra de générer les clés une seule fois. C’est aussi ce qui rend la chose impossible pour Sony, les disques PlayStation ne bénéficiant pas du même traitement.

L’objectif est évidemment de préparer les esprits et les ludothèques à la prochaine génération, dont les consoles seront dépourvues de lecteur optique. Avec ce programme, Xbox coupe l’herbe sous le pied des détracteurs qui lui opposeront l’argument des jeux physiques « perdus » lors de la transition. Néanmoins, il ne répond pas au problème de la propriété qui disparait en même temps que le plastique : le disque physique appartenant au joueur et utilisable plus ou moins indéfiniment se transforme en licence d’utilisation, révocable à l’envie par le constructeur.

Des avantages, quand même, un peu

Cela dit, pour celui qui voudra voir le verre à moitié plein, le process amène aussi son lot d’avantages. D’abord, une bibliothèque unifiée, avec l’ensemble de ses jeux au même endroit ; une migration vers la future nouvelle génération plus fluide, également, c’est même l’objet principal du programme. Xbox se rapproche ici encore un peu de Steam. Mais encore, cette dématérialisation nous permettra d’utiliser aussi nos jeux sur disque avec le cloud de Microsoft, qui, pour rappel, permet de lancer tous les jeux que l’on possède en numérique sur n’importe quel écran via, donc, le cloud – une possibilité qui était limitée aux jeux du Game Pass, mais qui a été étendue récemment.

Pour le moment, seuls « la plupart » des jeux sur disques Xbox Series et Xbox One pourront être numérisés, et non pas la totalité. Il se peut donc que vous rencontriez un peu de résistance avec certains titres. Les jeux pour la Xbox originale et les jeux Xbox 360 ne sont pas encore concernés, les disques de ces génération ne possédant pas ce numéro unique d’identification dont nous vous parlions plus haut. Xbox cherche probablement la parade, et nul doute qu’il y a un lien entre cette volonté, et le travail annoncé sur la rétro-compatibilité vers le PC des anciens jeux Xbox…