Les dernières plaies de Ninja Theory ?

Les derniers signes semblent le crier tout haut : Ninja Theory n’évitera pas la fermeture. Une fin qui était déjà envisagée lors de l’annonce du « grand reset » par Xbox, un plan de restructuration qui peut se résumer à environ 3200 licenciements. Et cette idée s’est davantage renforcée quand on a appris, par Matt Booty, l’échec des négociations quant à un rachat possible. Alors oui, ce n’est pas acté officiellement, mais comment envisager un sauvetage quand l’effectif est aujourd’hui impacté ?

Toujours plus de licenciements…

De plus en plus souvent, LinkedIn est utilisé par les concernés pour faire savoir leur situation. Ainsi comme le montre le journaliste Chris Kerr, c’est par ce biais que certains employés ont exprimé leurs adieux à l’entreprise et au projet qu’ils ne mèneront jamais à terme : le fameux Senua dévoilé en juin dernier. Un jeu qui d’ailleurs n’aurait été révélé (d’après le journaliste Stephen Totilo) que pour attirer un futur repreneur. Une hypothèse qui, au regard des actes de Xbox, ne paraît pas totalement inepte.

Les postes touchés se démarquent par leur diversité, allant des branches de la programmation à la conception sonore. À première vue, on pourrait croire que Ninja Theory se débarrasse de sa force créative. Seulement, si certains des salariés (et par extension leur fonction) sont connus, à l’instar de la programmeuse Katrin Mair, on ignore de quelle manière le studio tranche dans ses effectifs et ce qui lui reste encore. Mais l’idée que Senua est définitivement compromis semble bel et bien véhiculée, à travers le témoignage de Mair notamment :

“C’est vraiment triste de savoir que nous ne pourrons pas mener à bien ce sur quoi nous travaillions. Nous y avons mis tant de soin, de talent et d’efforts, et j’aurais vraiment aimé que nous ayons eu la chance de voir ce que cela aurait pu donner.”

La fin se dessine… vraiment ?

Tout cela est la conséquence directe des coupes budgétaires par Xbox. En outre, plusieurs autres figures du studio craignent aujourd’hui subir le même sort très bientôt, à l’instar du concepteur sonore Daniele Galante (en place depuis 9 ans). Ce qui arrivera très probablement, car, à moins d’un miracle, l’avenir de Ninja Theory est de plus en plus sombre. Cependant, on le répète, rien n’est encore définitif : Xbox a ouvert des discussions explorant la fermeture du studio sans pour autant se fermer à l’idée d’une solution. En tout cas, c’est là le principal élément de langage…

Alors qu’arrivera-t-il ? On le saura certainement dans quelques semaines… Tout comme on sera certainement fixé sur Senua. Sera-t-il annulé ou confié à un autre studio, comme la franchise des Halo qui est maintenant entre les mains d’Activision ? Quelle que soit la réponse, il y a des risques qu’elle ne concerne plus Ninja Theory. Le studio né en 2000 semble rendre son dernier souffle… Il aura proposé, en plus de vingt ans, des titres audacieux (tel Heavenly Sword) qui à défaut d’être de grosses réussites, auront su se démarquer par les ambitions de ses créateurs.