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Double Fine Production lance le financement participatif de l’Amnesia Fortnight 2026

Double Fine se lance dans une game jam participative intitulée Amnesia Fortnight 2026 dès la semaine prochaine

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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