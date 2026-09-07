Double Fine Production lance le financement participatif de l’Amnesia Fortnight 2026

Pour l’entreprise fondée par Tim Schafer, la séparation avec Xbox ne s’est pas faite sans heurts puisqu’un quart des employés a été licencié. Maintenant que Double Fine est devenu un studio indépendant, il va devoir se renouveler et aller au-delà de ses meurtrissures pour retrouver la confiance des joueurs et surtout rester à flot. Annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux et promu par une vidéo, l’Amnesia Fortnight 2026 est le projet qui doit permettre de relancer la machine.

Initier une game jam comme celle-ci est une tradition de l’entreprise qui permet de faire naître les concepts forts de ses jeux comme ce fut le cas pour Psychonauts 2 par exemple. La particularité de cette édition 2026 est qu’elle ne sera pas confidentielle et qu’elle prendra en compte l’avis des fans – moyennant finance puisque ce projet dépend d’une campagne de financement participatif Kickstarter.

Amnesia Fortnight 2026

Ce n’est pas la première fois que Tim Schafer fait appel à la générosité de ses fans afin de rendre possible la création d’un jeu vidéo. En effet, Double Fine avait déjà connu le succès avec la campagne Kickstarter de Broken Age au début des années 2010 qui avait rassemblé 3,3 millions de dollars. Comme pour cette première campagne, la somme initiale demandée s’élève à 400 000 dollars.

Cette game jam comprend 26 pitchs de jeux de genres différents : des cosy games, du rogue-like et une pléthore de party games aux concepts simples, mais aussi un city-builder tactical, un deck-building de catch… Il y en a pour tous les goûts.

Les backers ont voté pour leurs trois projets préférés, et les quatre concepts ayant reçu le plus de suffrages seront au centre de la game jam qui se déroulera du 9 au 23 septembre. Ainsi, dès mercredi les développeurs de Double Fine vont se répartir en quatre groupe et devront réaliser une démo jouable pour chaque jeu. Celles-ci seront envoyées aux contributeurs et un nouveau vote sera ouvert pour déterminer le jeu le plus populaire qui sera désigné le 30 septembre à la fermeture du Kickstarter. Enfin, le studio prendra deux à six semaines pour appliquer un dernier coup de polish et publiera le grand gagnant de l’Amnesia Fortnight 2026 sur les stores en ligne.

Comme pour toute campagne participative, celle-ci comporte des contributions dont l’importance varie en fonction du montant du don. La première à 15$ n’octroie qu’un demi voie, l’accès aux quatre démos et au documentaire qui couvrira l’Amnesia Fortnight 2026. La seconde à 30$, en plus des éléments précédents, offre une voie entière et une copie de la version finale du vainqueur de la game jam. Les dons supérieurs à 60$ offrent l’accès à deux voix en plus d’une ribambelle de goodies. Le studio rit en disant « c’est le capitalisme » mais chacun jugera de la pertinence de donner du poids à ceux qui ont payé plus que les autres.

Petite subtilité, il sera aussi possible de voter pour des ajouts pendant le développement final afin que les backers continuent à influencer le projet (des petits détails comme le design d’un item, d’un personnage ou d’un cosmétique rigolo).

Brütal Legend 2 en préparation ?

L’Amnesia Fortnight 2026 est déjà un succès puisque la campagne rassemble actuellement 503 000$. Cela signifie que trois paliers ont déjà été franchis et donc que Peter McConnell (Grim Fandango, Psychonauts…) sera le compositeur du jeu gagnant. La campagne ne se terminant qu’à la fin du mois, il est encore possible que Double Fine nous réserve d’autres surprises si celle-ci continue de grandir.

Ce qui est loin d’être réalisable c’est que le Kickstarter atteigne son dernier palier : la mise en branle du développement de Brütal Legend 2 pour la modique somme de 100 millions de dollars. C’est l’ultime carotte de l’Amnesia Fortnight 2026, la promesse du retour du plus métal des jeu vidéos qui a acquis au fil du temps un véritable statut culte.

Si cela a instantanément défrayé la chronique, il suffit d’y réfléchir un peu pour comprendre que ça ne se fera pas : l’aspect irréalisable de cet objectif (pour rappel, le record pour un financement participatif est de l’ordre de 47 millions de dollars) ; les derniers jeux du studios (Keeper, Kiln et Thank You Bus Driver) n’ont ni l’ampleur ni les chiffres de ventes d’un AAA et surtout que les équipes de Double Fine n’ont jamais exprimé l’envie de développer une suite.

On peut imaginer qu’une partie du studio serait prêt à reprendre une bonne part de métal mais il faut se faire à l’idée que Brütal Legend 2 est avant tout un coup de pub permettant de mettre en avant Amnesia Fortnight 2026. Pour l’instant, l’essence du studio réside dans la production de petits jeux, des expériences courtes mais funs.

Pour ceux qui ne sauraient s’en satisfaire, Double Fine a déclaré dans un tweet que cette game jam permettrait de renflouer les caisses à moindre frais pour permettre une plus large manœuvre d’action. Un ou plusieurs plus gros projets sont en cours et leur financement n’est pas conditionné par la réussite de ce Kickstarter.