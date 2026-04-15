tt

Les Chevaliers de Baphomet – George et Nico explosent les scores sur Kickstarter

Les Chevaliers de Baphomet Les Boucliers de Quetzalcoatl explose KickStarter

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Gecko Gods – Attention, ça colle aux pattes !

Test Life is Strange: Reunion – L’appel de la nostalgie

Test Origament – Pas de quoi se plier en quatre