Les Chevaliers de Baphomet – George et Nico explosent les scores sur Kickstarter

Après un remake du premier opus des Chevaliers de Baphomet sorti en 2024, c’est sa suite qui aura bientôt droit à un coup de jeune. Le Kickstarter pour Les Boucliers de Quetzalcoatl a dépassé son objectif en quelques heures, et promet une sortie sur PC et console en 2026 ou 2027. Le tout sublimé par des dessins et animations entièrement refaits à la main.

En route pour l’aventure

Les fans de ce point’n’click culte des années 90 attendent toujours des informations sur l’épisode 6 des Chevaliers de Baphomet, annoncé il y a déjà quelques années. Ils devront se contenter d’un remake du deuxième opus des aventures de George Stobbart et Nico Collard, qui mène nos protagonistes en Amérique centrale. Une consolation visiblement très bien accueillie : à l’heure où nous écrivons ces lignes, le projet a récolté 412.227 £ sur Kickstarter, pour un objectif de 50.000 £.

Il faut dire que malgré son statut culte, la saga a connu un passage à vide. Les Boucliers de Quetzalcoatl, sorti initialement en 1997, est peut-être le dernier épisode vraiment marquant de la série. Les opus en 3D des années 2000, bien éloignés de ce à quoi la série nous avait habitués, en avaient déçu plus d’un. Et si l’épisode 5 sorti en 2014 avait redoré le blason de la série, les fans ont peu de contenu à se mettre sous la dent depuis.

L’épisode 1, L’Ombre des Templiers, avait déjà eu droit à sa version « Reforged ». Une grande réussite aux yeux de beaucoup de joueurs, qui réclamaient le même traitement à Revolution Software pour la suite. Les voilà exaucés.

Une épée reforgée à la main

Les Chevaliers de Baphomet : Les Boucliers de Quetzalcoatl a déjà été remasterisé en 2009. Mais cette nouvelle version sera bel et bien un remake. Comme pour celui du premier épisode, on nous promet une refonte complète du jeu, avec des décors, personnages et animations entièrement refaits à la main.

Le doublage français, lui aussi culte pour bon nombre de joueurs, sera également préservé. Seule question encore en suspens : la qualité des pistes audio pourra-t-elle être elle aussi améliorée pour correspondre aux standards actuels ? C’était bien là la seule déception du précédent remaster.

Sur la page Kickstarter, l’équipe se positionne fermement contre l’utilisation de l’IA générative :

Le jeu a plus de 55.000 images, créées par une équipe d’animateurs talentueux. Ajouter des expressions humaines et des éléments de contexte subtil, c’est quelque chose que l’IA ne peut pas faire, et elle ne le pourra jamais. Quand nous avons développé le remake des Chevaliers de Baphomet : L’Ombre des Templiers, nous avons essayé de développer un outil en interne, entraîné sur nos propres images. En fin de compte, c’était du temps qu’on aurait pu passer à travailler sur notre jeu, donc c’est ce que nous faisons cette fois-ci.

La campagne participative se terminera le 7 mai, et propose de nombreux goodies (vinyles, figurines, affiches…) en échange d’une contribution. Pas de date de sortie précise pour l’instant, mais on sait d’ores et déjà que ce remake est prévu sur PC, Xbox, PlayStation 5 et Switch.