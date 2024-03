Les Chevaliers de Baphomet Reforged – Un coffret collector pour le jeu culte

Les amateurs de jeux d’aventure en point’n click la connaissent forcément : la saga Les Chevaliers de Baphomet, créée en 1996 par Charles Cecil, fait partie des piliers du genre. Si elle s’est faite plutôt rare ces dernières années, son dernier opus remontant à 2014, son double retour a été annoncé à l’horizon de son trentième anniversaire, avec la sortie d’un sixième jeu et un remake du premier dans une édition collector.

Ce remake, sous le nom de Les Chevaliers de Baphomet Reforged, propose une mise à niveau visuelle, avec un passage à la haute définition comprenant notamment un retravail des expressions des personnages et l’ajout d’un éclairage dynamique. Les arrière-plans, qui nous font voyager de Paris en Syrie en passant par l’Irlande, sont également recréés à partir des planches originales. Tout en conservant un aspect cartoonesque, les graphismes reçoivent ainsi un coup de jeune bienvenu qui leur permet de s’affranchir de certains contraintes de l’époque telle que la forte compression des images et de la musique. C’est aussi l’occasion de non seulement faire son retour sur PC, mais également de conquérir les consoles Switch, PS5, Xbox One ou Series X.

Cependant, Charles Cecil a décidé de voir les choses en grand pour célébrer la sortie de Les Chevaliers de Baphomet Reforged, en proposant ce remake dans une édition collector physique aux petits oignons. Au programme pour ceux qui mettront la main à la poche via le Kickstarter du projet, un coffret contenant un manuel, un manuscrit en tissu, une figurine de George Stobbart (le protagoniste) et une clé USB remplie de bonus numériques. Cela pour la coquette somme de 100 livres sterling (environ 117 euros). Pour les plus généreux donateurs (comptez le double), cette contrepartie sera complété d’un artbook et d’un vinyle.

Le montant des lots peut paraître élevé, mais Charles Cecil compte sur la nostalgie des joueurs pour les séduire. La nostalgie non pas seulement du point’n click lui-même, mais plus généralement d’une époque où les œuvres n’étaient disponibles qu’en format physique, créant un lien privilégié au moment du déballage de la boîte. Si le marché physique a en effet été largement supplanté par les boutiques en ligne, il reste une arène sur laquelle il est indétrônable, et c’est celui des éditions collectors. Néanmoins, seuls les gros titres très attendus peuvent généralement se permettre d’élaborer de telles propositions, puisqu’ils nécessitent d’avoir une solide communauté prête à débourser un prix plus élevé qu’à l’accoutumée pour le plaisir de posséder des objets inédits.

Il va sans dire qu’un jeu de l’ampleur de Les Chevaliers de Baphomet Reforged, s’il sortait aujourd’hui pour la première fois, ne ferait pas un bon candidat pour pareil traitement, et c’est d’ailleurs en sa qualité de remake d’un jeu culte qu’il en bénéficie, tandis que le sixième opus de la saga à sortir fera selon tout vraisemblance l’objet d’une sortie plus traditionnelle (la date en est encore inconnue). C’est donc véritablement aux joueurs de la version originale que cette formule semble s’adresser, en guise avant tout d’hommage à l’expérience certes pixelisée mais chère à leur cœur qu’ils ont connue à l’époque.