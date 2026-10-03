Test Fire Emblem: Fortune’s Weave – La licence à son apogée ?

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Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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Fire Emblem: Fortune’s Weave

Jaquette du jeu Fire Emblem: Fortune’s Weave

    • Développeur :

      Intelligent Systems

    • Genre : Stratégie
    • Date de sortie : 17/09/2026
    Switch 2PS5PCSwitchXbox Series...

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