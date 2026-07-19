Fire Emblem: Fortune’s Weave – Tout savoir avant d’entrer dans l’arène

Trois ans après Fire Emblem Engage, épisode pensé comme une célébration des 30 ans de la série, Intelligent Systems semble prêt à ouvrir un tout nouveau chapitre de sa célèbre saga de stratégie. Présenté lors du Nintendo Direct de juin dernier, Fire Emblem: Fortune’s Weave s’annonce déjà comme l’un des jeux les plus ambitieux de la licence. Plus beau, plus vaste, plus détaillé, il affiche quatre protagonistes pour quatre campagnes distinctes, de nouvelles classes et types d’armes dont un trident et des pistolets (oui, oui), ainsi que le retour de Toshiyuki Kusakihara, réalisateur de Three Houses, qui avait largement façonné le virage plus mature de la série.

Tout semble indiquer que cet opus souhaite pleinement exploiter les possibilités offertes par la Switch 2 et devenir le premier Fire Emblem « next-gen ». Pourtant, derrière ces diverses améliorations, rien ne présage que la formule sera fondamentalement bouleversée. Certains pourraient même y voir les signes d’un essoufflement. Les différentes annonces et présentations du jeu confortent les fans dans l’idée de retrouver un système de jeu qu’ils connaissent déjà par cœur. Est-ce que l’on ne se dirigerait pas vers un simple « Three Houses en mieux » ?

Une suite de Three Houses… mais pas vraiment

C’est probablement la question qui anime le plus les discussions depuis l’annonce du jeu. Officiellement, Nintendo ne présente jamais Fortune’s Weave comme une suite directe de Three Houses. Toutefois, les passerelles entre les deux titres sont nombreuses. Le premier élément qui saute aux yeux, c’est le retour de Chinatsu Kurahana au chara-design. Le style graphique de l’épisode rappelle éminemment les nombreuses heures passées à arpenter le Monastère de Garreg Mach.

En outre, le retour de Sothis, qui était l’un des personnages centraux du jeu précédent, intrigue autant qu’il nourrit les théories. À cela s’ajoutent plusieurs références à la mythologie de Fódlan (région dans laquelle se déroule Three houses), notamment les Reliques des Héros, qui laissent peu de doute sur le fait que les deux jeux partagent le même univers.

Alors, suite ? Préquelle ? Les indices permettent aujourd’hui de défendre aussi bien une théorie que l’autre. En l’état, il semble toutefois plus juste de considérer Fire Emblem: Fortune’s Weave comme un successeur spirituel de Three Houses plutôt qu’une véritable suite. Bien que le jeu nous laisse entrevoir la résurgence de mécaniques fortement appréciées du premier opus. Entre autres, le retour d’une narration à choix multiples qui promet au joueur de découvrir, au minimum, quatre intrigues différentes : celle de Cai, Dietrich, Leda ou encore Theodora.

Chaque protagoniste semble disposer de sa propre campagne et de ses propres motivations à rejoindre les Heroic Games. Si Three Houses partageait de nombreuses sections communes entre les différentes routes possibles, Fortune’s Weave laisse espérer quatre aventures bien plus distinctes, notamment grâce à l’ajout de plusieurs unités exclusives à chaque campagne.

Explorer l’ensemble du récit pourrait ainsi demander plusieurs centaines d’heures avec, pourquoi pas, une route secrète venant relier l’ensemble, comme l’avait fait Three Houses.

Les fans apprécieront également le retour du système d’escouades, absent d’Engage, qui permet d’assigner un bataillon à chaque unité afin de renforcer à la fois l’immersion des batailles et leurs possibilités tactiques. Les bande-annonces montrent également le retour de la caméra dynamique, permettant d’abandonner la vue stratégique aérienne pour suivre ses unités au plus près de l’action.

Entre héritage et renouveau

Mais Fortune’s Weave ne semble pas vouloir se contenter de reprendre la formule de Three Houses. Le jeu cherche aussi à l’enrichir en réintroduisant des mécaniques issues d’anciens épisodes de la saga, tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Nous avons pu en particulier apercevoir la renaissance d’une mécanique absente de la série depuis Fire Emblem Echoes sur 3DS en 2017 : les donjons. Entre deux chapitres, il sera possible de partir à la recherche de trésors et de récompenses, en complément du recrutement de nouveaux alliés ou des traditionnelles escarmouches . De quoi se préparer à une aventure bien plus dense que les précédentes.

Les véritables nouveautés semblent surtout chercher à diversifier le gameplay. Les nouvelles classes, par exemple, comme cette unité montée sur une gigantesque autruche capable de franchir certains obstacles, ouvrent la voie à de nouvelles approches stratégiques. À cela s’ajoutent les compétences exclusives des quatre protagonistes, qui devraient offrir non seulement des scénarios différents, mais aussi quatre manières distinctes d’aborder les combats.

Enfin, une inconnue demeure : la présence ou non d’un avatar. Présents depuis Awakening en 2012, les avatars personnalisables font partie intégrante de la nouvelle formule de Fire Emblem. Venant généralement avec leur classe et leurs équipements inédits, ces avatars impliquent le joueur narrativement, mais sont également une pierre angulaire de la stratégie de chaque épisode. Or, Fortune’s Weave n’en montre aucun. Du moins, pas officiellement.

La présentation des illustrations officielles du jeu révèle pourtant un mystérieux personnage décliné en version masculine et féminine au centre de l’image. Déjà aperçu furtivement dans les premiers trailers, il apparaît désormais plus clairement et pourrait bien constituer un cinquième protagoniste encore soigneusement dissimulé par Nintendo.

Un nouvel épisode qui ne va pas réinventer la roue ?

À bien y regarder, Fortune’s Weave donne surtout l’impression de revenir à ce qui a fait le succès de Three Houses. Il cherche à perfectionner une formule qui a déjà fait ses preuves plutôt que de la réinventer. Un constat loin d’être étonnant dans la mesure où Three Houses reste, encore aujourd’hui, l’épisode le plus populaire et le plus vendu.

Pour autant, cette direction soulève une question légitime quant à l’avenir de la licence. Pour un premier épisode pensé pour la Switch 2, certains auraient sans doute espéré une prise de risque plus importante. Et pour une série qui a bien failli disparaître avant le succès d’Awakening, Intelligent Systems devra veiller à ne pas laisser sa formule s’installer dans une certaine forme de confort. Sans révolutionner les fondements de la série, Fire Emblem: Fortune’s Weave semble pourtant nourrir l’ambition d’égaler, voire de dépasser, le succès de Three Houses en affinant chacune de ses qualités. Est-ce que le défi est réussi ? Réponse le 17 septembre 2026.