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Fire Emblem: Fortune’s Weave – Tout savoir avant d’entrer dans l’arène

Tout savoir sur le jeu Fire Emblem: Fortune's Weave

Nero

Né avec une manette entre les mains, biberonné aux jeux de combat et élevé aux RPG. Toujours partant pour parler de Fire Emblem ou pour voir qui est le plus chaud sur Street Fighter. Mon plus grand rêve est, un jour, de piloter un Gundam ou un Eva. See you sur New Game Plus, Space Cowboy !

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Fire Emblem: Fortune’s Weave

Jaquette du jeu Fire Emblem: Fortune’s Weave

    • Développeur :

      Intelligent Systems

    • Genre : Stratégie
    • Date de sortie : 17/09/2026
    Switch 2PS5PCSwitchXbox Series...

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