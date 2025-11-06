Après quatre mois, la Switch 2 continue de démolir la baraque

Sortie le 5 juin dernier, la Nintendo Switch 2 n’a pas cessé de pulvériser les records de précocité. On se souvient par exemple des 3,5 millions de consoles ayant trouvé preneur sur les quatre premiers jours de commercialisation ou ses 5,82 millions sur le seul mois de juin 2025. Les mauvaises langues continuaient pourtant de décrier la machine, parfois avec raison (catalogue de lancement faible ou polémiques autour des Game Key Cards notamment), estimant que seuls les fans de la marque étaient passés à la caisse et que le soufflet allait vite retomber. Force est désormais de constater que c’est loin d’être le cas et que Nintendo, via ses derniers chiffres annoncés, se trouve dans une impressionnante dynamique et continue d’affoler tous les compteurs.

Ainsi, au 30 septembre, la Switch 2 s’est écoulée à 10,32 millions d’exemplaires. À titre de comparaison, sur la même durée lors de leurs lancements, les PS4 et PS5 avaient respectivement atteint les 7,5 et 7,8 millions de ventes, quant à la première Switch, elle s’était hissée à 4,7 millions de machines vendues. Quand on voit qu’elle est aujourd’hui sur la troisième place du podium des machines les plus écoulées, à quelques dizaines de milliers d’exemplaires de la Nintendo DS, on peut presque déjà se demander si la Switch 2 ne pourrait pas, à terme, venir les titiller voire les dépasser. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.

Le petit artisan de Kyoto a tout d’un ogre

Et si la Switch 2 continue de tout écraser sur son passage depuis son lancement, l’avenir s’annonce lui aussi radieux. Légendes Pokemon : Z-A s’est écoulé à 5,8 millions d’unités en une semaine (même si le plus gros des ventes doit être sur la première Switch) et les arrivées prochaines de Kirby Air Riders et Metroid Prime 4: Beyond devraient convaincre encore quelques réfractaires de passer à la nouvelle génération de console hybride. Et avec le boost naturel des ventes durant Thanksgiving et Noël, Nintendo a décidé de revoir à la hausse ses projections de ventes.

Estimant initialement pouvoir vendre quinze millions de machines d’ici la fin de l’année fiscale (fin mars 2026), l’objectif est désormais fixé à 19 millions. D’après Bloomberg d’ailleurs, Nintendo aurait demandé à augmenter les cadences de production afin de pouvoir mettre, d’ici la fin de l’année fiscale, vingt-cinq millions de machines sur le marché.

La console saura-t-elle tenir ce rythme effréné ? il est encore trop tôt pour le dire, mais Nintendo semble avoir appris les leçons de la première Switch qui avait bénéficié des plus grosses cartouches du constructeur sur les premières années (Zelda: Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe…) et avait ensuite connu une seconde partie de règne plus compliquée éditorialement parlant (les deux dernières années étant franchement ratées). Il faut dire que la situation est aujourd’hui drastiquement différente. Au sortir de la WiiU, Nintendo devait marquer un grand coup et assurer un succès à sa Switch tandis que la Switch 2 débarque au moment où le constructeur a tout le temps (et les fonds) pour distiller ses meilleurs jeux au moment qu’il jugera adéquat.

Côté jeu d’ailleurs, on peut noter les très beau succès de Donkey Kong Bananza, écoulé à 3,49 millions d’exemplaires (soit plus d’un tiers des possesseurs de Switch 2) et le 1,16 millions de Mario Party Jamboree Switch 2 Edition. Mais la palme revient à l’inévitable Mario Kart World. Pourtant décrié par une partie des joueurs, le titre s’est vendu à 9,57 millions de copies, soit un taux d’attachement de près de 93 % ! Alors, bien sûr, le titre bénéficie d’un pack avec la console (représentant 85 % des ventes du jeu) et d’avoir été le principal attrait de la machine à son lancement, mais tout de même. Il s’agit, cela va sans dire, du meilleur lancement pour un titre Mario Kart de l’histoire.

Évidemment, tout lancement, aussi réussi soit-il (et dans le cas de la Switch 2, parler de réussite est un euphémisme) ne présage pas nécessairement d’un avenir radieux. Il persiste encore quelques zones d’ombre notamment sur sa capacité à tenir techniquement la route dans les prochaines années (ce qui a été un gros frein pour le catalogue Switch). Quid également des prochains jeux first party majeurs, tels qu’un nouveau Mario 3D, Zelda ou Animal Crossing ? Continuera-t-elle de bénéficier du soutien des éditeurs tiers qui, pour le moment, jouent le jeu, comme Capcom avec les sorties des Resident Evil modernes, dont Requiem, l’an prochain ? Une nouvelle concurrence, avec une potentielle PS6 Portable en rumeur ces dernières semaines, pourrait également freiner l’ascension commerciale de la Switch 2.

Tous les scénarii sont encore envisageables pour l’avenir, mais ce qui est certain, c’est que Nintendo ne pouvait que difficilement rêver d’un meilleur lancement, balayant d’un revers de main toutes les incertitudes liées, par exemple, à son placement tarifaire. Le petit artisan de Kyoto est aujourd’hui en quête d’un nouveau firmament, et si la route est encore longue pour atteindre ces sommets, sa trajectoire semble déjà toute tracée.