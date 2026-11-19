On commence à être habitués à ce genre de manœuvres de la part des studios : profiter d’une grosse actualité qui concentre l’attention du public et de la presse pour, en coulisse, licencier des développeurs. Et quoi de mieux que la sortie du mastodonte GTA VI pour laisser le champ libre à Take-Two Interactive ? Cette fois-ci, c’est chez sa filiale Firaxis, à qui on doit les jeux Civilization et XCOM, que soixante personnes viennent d’être remerciées.

Firaxis plus à la hauteur ?

Plus d’un tiers des effectifs est concerné par cette vague de licenciements, d’après les informations relayées par Bloomberg. La directrice de Firaxis en place depuis 2023, Heather Hazen, est elle aussi sur le départ. Selon un porte-parole de Take-Two, cette décision est due au fait que « Firaxis se recentre sur son atout principal : la création de jeux de stratégie d’exception, qui ont défini les standards du genre depuis trente ans. Ces changements impliquent qu’on réduise la taille du studio pour se concentrer sur le design, les technologies et l’expérience des joueurs. » On ajoute évidemment une couche de langue de bois managériale pour dire au revoir « aux talents qui ont contribué à bâtir Firaxis ».

Tout cela ne dit finalement pas grand-chose sur les raisons derrière ces licenciements. Civilization VII n’avait pas fait l’unanimité lors de sa sortie l’année dernière : peut-être était-ce là un signe avant-coureur du sort qui attendait Firaxis. En attendant, le studio continue à travailler sur le prochain XCOM, mais, selon les sources interrogées par Bloomberg, pourrait rencontrer des difficultés de développement suite aux nombreux départs.

Pendant ce temps, le cours de l’action Take-Two s’envole, comme on pouvait s’y attendre quelques heures après la sortie officielle de GTA VI : l’industrie continue de générer des profits tout en perdant toujours plus de talents. Et alors que tous les yeux sont rivés sur le jeu, que les statistiques de Twitch explosent et que la communication bat son plein, on oublierait presque que la firme se sépare de plusieurs dizaines d’employés, ou encore que les audiences opposant Rockstar à d’anciens salariés pour des accusations de répression syndicale viennent tout juste de se clore à Glasgow.