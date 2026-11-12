Test Look Outside – L’Antre de la Folie

Sorti sur PC en mars 2025, le phénomène indépendant Look Outside vient passer une tête sur console en cette fin d’année 2026. RPG horrifique faisant la part belle à l’exploration, le jeu nous plonge dans les couloirs d’un immeuble dont les habitants semblent être envahis d’une folie lovecraftienne. Que se passe-t-il à l’extérieur ? Pourquoi est-il impossible de sortir ? Il faudra explorer et se battre pour tenter de comprendre… ou pas.

(Test de Look Outside réalisé sur Nintendo Switch à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Regardera ? Regardera pas ?

Sam est un trentenaire à l’air morose qui ne quitte que rarement son appartement de banlieue. Un soir, alors qu’il déambule sur les lames de son parquet, il entend un étrange bruit venant de l’extérieur et une voix rauque l’invite à regarder par la fenêtre. Cette voix provient d’un œil purulent logé dans son mur. Sam s’approche, et tente de comprendre sans succès. L’œil l’invite à aller se promener dans l’immeuble tout en lui intimant l’ordre de ne jamais sortir et de ne surtout pas regarder à l’extérieur sous peine de devenir l’un d’entre eux et de plonger dans une spirale infernale que n’aurait pas renié H.P. Lovecraft. Sam n’est pas sûr de comprendre, mais décide de se lancer dans cette folle odyssée qui causera une fracture de son quotidien.

Look Outside commence sur un postulat simple : explorer sans chercher à sortir de cet immeuble qui nous servira de terrain de jeu. Le premier game over, pouvant être obtenu dès les premières secondes de jeu, nous présente très clairement la menace. Si Sam jette un œil à l’extérieur, de sombres visions l’assaillent et le rendent fou jusqu’à ce qu’une explosion de cerveau s’en suive. Quelque chose est dehors et le tout n’est pas de savoir de quoi il s’agit, mais de survivre. À la manière d’un Lovecraft ou d’un John Carpenter, Look Outside convoque une menace intangible et qui semble venir d’ailleurs sans jamais donner de réelles explications sur sa présence. La folie des hommes face à l’inexplicable est ce qui peut résumer, dans les grandes lignes, le scénario du jeu.

Le jeu développé par Francis Coulombe est un jeu d’exploration horrifique mêlé à une boucle de RPG. Nous devrons fouiller les moindres recoins de cet immeuble maudit pour trouver des ressources, des armes et des survivants. Attention à ne pas trop traîner dans les couloirs ou les appartements voisins car la menace grandit à chaque seconde passée en dehors de chez Sam ! Mais cette audace peut également être synonyme de récompense. Entre combat, paranoïa et rencontre glaçante, Look Outside mêle parfaitement les genres et perd le joueur tout autant que son protagoniste.

Se battre pour survivre ou fuir pour rester lucide

Dans Look Outside deux options s’offrent à vous lors de vos rencontres avec les terribles choses qui errent dans les couloirs de l’immeuble : se battre ou fuir. En choisissant l’affrontement, le jeu se transforme en un RGP au tour par tour à l’esthétique empruntée au genre du dungeon crawler. Les ennemis sont en ligne et attaquent ou usent de terribles malédictions alors que nous devons nous défendre et attaquer en utilisant les armes et objets que nous avons trouvé au fil de notre exploration.

Les confrontations sont également synonymes d’impact sur la santé mentale de Sam. Si cette dernière est trop atteinte, le personnage sera en proie à des hallucinations, les combats seront moins simples et le retour jusqu’à notre logement plus complexe.

La fuite est également une solution envisageable, mais à court terme. En effet, pour éviter de trop entamer la jauge de santé mentale de notre personnage, et donc rendre plus simple les différents allers-retours entrepris dans le bâtiment, Sam peut décider d’éviter les affrontements ou de fuir pendant qu’il tente de sauver sa vie. Mais en faisant cela, pas de gain de points d’expérience et donc pas de montée en puissance du personnage ce qui rendra les combats de boss bien évidemment plus complexes.

Dans Look Outside, ce n’est pas le combat qui est important mais bel et bien les rencontres et l’imprégnation de l’atmosphère si particulière du jeu. Il est tout à fait possible de parcourir une bonne portion sans avoir à brandir la moindre arme.

L’autre point essentiel de notre odyssée est le retour à l’appartement de Sam. Pour faire retomber sa jauge de santé mentale, Sam doit retourner dans son logis et se préparer pour les futurs excursions. Nous pouvons donc vérifier nos armes, nous préparer à manger mais aussi discuter avec les locataires de l’immeuble qui ont trouvé refuge chez nous. En plus de nous rassurer et de nous aider à mieux nous préparer à nous battre, cette pause nous permet d’en apprendre un peu plus sur l’apparition de la menace.

Une aventure nébuleuse qui ne plaira pas à tout le monde

Si, de notre côté, nous avons beaucoup aimé déambuler dans les couloirs de l’immeuble maudit de Look Outside, l’expérience pourrait bien en laisser beaucoup sur le carreau. En effet, le jeu est assez obscur dans ses intentions et dans ses objectifs. Après avoir passé au crible les premiers étages et trouvé nos premières denrées, nous comprenons bien vite que le titre n’a pas d’objectif en soi, hormis survivre et essayer de comprendre ce qui se trame à l’extérieur.

Pendant un long moment, nous avons combattu, cherché des ressources, discuté avec des personnages au détour des pièces mais en fin de compte pour quoi faire ? Dans un sens, Look Outside est, plus qu’un RPG au tour par tour, une aventure de survie narrative riche. Il est le parfait représentant du survival horror qui joue plus sur son ambiance et ses personnages que sur l’horreur pure et ses effets graphiques. Le titre est grotesque comme peuvent l’être les créations de Rob Bottin sur The Thing ou de Stan Winston sur Pumpkinhead. C’est une aventure qui se vit et qui se ressent plus qu’elle ne se joue. Le grind et nos talents de combattant ne nous seront d’aucune aide si nous ne nous concentrons pas sur l’essentiel : l’humain.

Petit OVNI horrifique rudement bien réalisé, Look Outside a réussi à séduire nos petits cœurs de fans de RPG à l’ambiance cryptique. En se lançant dans l’aventure aux côtés de Sam il faut toutefois être conscient d’une chose : le jeu est une aventure horrifique humaine qui nous demande de l’investissement pour réellement comprendre que l’important n’est pas à l’extérieur mais bel et bien dans les couloirs du bâtiment.