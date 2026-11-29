Pour le meilleur comme pour le pire, GTA VI continue de monopoliser le terrain médiatique, ne laissant aux autres jeux que quelques miettes pour exister. Ce n’est pas une surprise, avec de tels investissements de la part de Rockstar et un succès critique et commercial historique, GTA VI agit comme un trou noir dans l’industrie, tandis que l’on attend que l’emballement se dissipe au fil des semaines.

Pourtant, d’autres enjeux se jouent, avec notamment le dénouement d’une plainte collective ciblant PlayStation vis-à-vis de sa position quasi-monopolistique sur son store dématérialisé. Aussi, nous avons appris cette semaine que Team Cherry, à l’origine de l’incroyable Hollow Knight Silksong et en parallèle de la présentation de son DLC Sea of Sorrow, franchissait une nouvelle étape dans sa croissance.

Un nouveau tremplin pour le jeu vidéo australien

Un an après avoir établi un nouveau standard dans le domaine des Metroidvania avec Hollow Knight Silksong, Team Cherry a repris la parole et dessiné les contours de son avenir. Un avenir qui passera à court terme par la sortie d’un premier contenu additionnel pour son jeu : Sea of Sorrow. Pour l’occasion, Hornet parcourra les mers de Pharloom et affrontera une bande d’affreux pirates.

Ce contenu, qui s’annonce massif, sera proposé gratuitement aux joueurs dès le 11 décembre prochain. Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, on a appris que Team Cherry se lançait dans l’édition d’autres jeux indés et en a profité pour présenter trois projets certes modestes, mais qui pourraient réserver de belles surprises une fois leurs développements achevés.

Pas de situation de monopole, vraiment ?

On n’en fait pas un mystère : la situation de l’industrie vidéoludique nous inquiète ces dernières années. Parmi nos inquiétudes, la décision de PlayStation de mettre fin à la production de jeux sur support physique à l’horizon 2028 mènera à la fin du choix pour les consommateurs, lesquels seront forcés d’acheter leurs jeux sur le PS Store. Et sur cette boutique numérique, ce seront les règles de PlayStation, et surtout ses prix.

On se souvient d’ailleurs, il y a quelques mois, d’un brevet déposé par le constructeur visant à proposer des prix différents selon les joueurs et ses habitudes de consommation. Une plainte collective a donc été déposée au Royaume-Uni afin de faire la lumière sur un potentiel abus de position dominante.

Malheureusement, pour les joueurs du moins, la justice britannique a estimé que l’entreprise nipponne n’était pas en situation de monopole et que ses conditions et ses commissions, ne contrevenaient pas à la libre concurrence dans le secteur. Mais qu’en sera-t-il demain, quand la concurrence des magasins spécialisés s’éteindra comme le souhaitent nombre d’éditeurs ? Il y aura d’autres actions, à n’en pas douter, mais il sera sans doute déjà trop tard…

Rockstar et les syndicats ne font pas bon ménage

GTA VI est un succès. Rockstar, après un investissement record et des années de développement, a réussi à concrétiser son ambition démesurée. Pour autant, cela ne doit pas faire oublier que la situation n’est pas si rose au sein du studio. On pense notamment au procès en cours concernant le licenciement de salariés en raison de leurs supposés engagements syndicaux. Les délibérations devraient d’ailleurs arriver à leur terme dans les prochains jours.

En parallèle, un vote était organisé au sein du studio concernant la reconnaissance du syndicat Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). Le scrutin a abouti au rejet de la proposition pour les trois quarts des votants. À noter que seuls 25 % des employés ont participé au suffrage. Faut-il voir dans cette faible participation un désintérêt des salariés du studio, une crainte de représailles ou simplement le sentiment de ne pas avoir besoin d’une protection syndicale ?