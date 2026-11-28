Lucia, l’héroïne de GTA 6, a acquis le statut de « personnage culte » (ou « iconique », pour utiliser un terme que l’époque a galvaudé) depuis quasiment la présentation des premières images, et ce statut s’est confirmé depuis la sortie du jeu. Si le titre nous raconte la virée criminelle d’un couple, c’est bien elle qui est au centre de l’attention.

En témoigne le tout début du jeu, construit sur l’attente de son apparition à l’écran. Lucia est incarcérée, et Jason, le personnage masculin et amant de Lucia, prépare impatiemment son retour. Le jeu réussit ainsi à créer un mimétisme chez le joueur, qui est tout aussi impatient que son avatar d’enfin découvrir cette flamboyante Lucia que la promo du jeu nous a tellement donné envie de rencontrer.

Un succès pour le personnage qui est dû à son écriture, mais aussi à son interprétation. C’est Manni L. Perez qui a réalisé la performance capture qui donne vie à Lucia, en plus de lui donner ses traits et sa voix. L’actrice, également sportive de haut niveau, était plutôt discrète jusqu’ici, et n’avait assumé que des rôles mineurs dans des séries ou des téléfilms. L’exposition offerte par le jeu de Rockstar, et le succès que remporte son interprétation (elle est nominée à ce titre aux Game Awards) pourrait lui ouvrir des portes. Ou pas.

Des ponts qui ne vont pas de soi

Manni L. Perez n’est pas la première à sortir d’un relatif anonymat grâce à un jeu vidéo. Et si l’on doit évoquer un nom, un artiste « starifié » par ses interprétations au sein d’œuvres vidéoludiques, c’est probablement celui de Troy Baker qui nous viendra en premier. Voix d’Indiana Jones dans Le Cercle Ancien, de Loki dans Marvel Rivals, ou de Joel dans The Last of Us, on l’entend également dans Fortnite, God Of War, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man… Il est lui aussi régulièrement nominé aux Game Awards (même si le trophée lui a toujours échappé…), pourtant, il n’a encore jamais réussi a obtenir de rôle vraiment marquant en dehors de la sphère jeu vidéo.

Stephen Ogg, après quelques apparitions dans des séries, accède à la célébrité grâce à son interprétation survolté de Trevor, dans GTA 5. Une performance qui lui permettra d’obtenir quelques rôles importants, notamment dans les séries The Walking Dead ou Westworld. Depuis GTA 5, il n’a pas arrêté de tourner, mais dans des rôles ou des projets un peu mineurs.

Michael Mando a suivi un peu le même chemin. Son interprétation de Vaas, dans Far Cry 3, a été unanimement saluée, et a fait du personnage l’un des méchants les plus apprécié de l’histoire du jeu vidéo (au détriment du véritable antagoniste du jeu, Hoyt Volker, et même de celui de Far Cry 4, Pagan Min, qui paraissaient un peu fades à côté de Vaas). Mais malgré le talent et le succès, les portes ne se sont pas immédiatement ouvertes en grand. On l’a vu dans des rôles secondaires dans Better Call Saul et dans les Spider-Man Homecoming et Brand New Day, et il sera, à nouveau dans un rôle secondaire, dans le Gundam de Netflix aux côtés de Sidney Sweeney.

Le cas de Rami Malek est un peu à part. Il avait multiplié les petits rôles avant de jouer dans Until Dawn, puis d’exploser avec le succès de la série Mr Robot. Il enchaînera ensuite les premiers rôles et les succès Hollywoodiens avec Bohemian Rahpsody, Mourir Peut Attendre, Oppenheimer… Mais c’est probablement plus la série Mr Robot que le jeu vidéo qui lui a permis de voir sa carrière décoller.

On pourrait citer Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2), Ashly Burch (Aloy, dans les jeux Horizon ; Chloe dans Life is Strange…), ou Melina Juergens (Senua dans les jeux Hellblade)… On voit que le succès d’une interprétation peut offrir la reconnaissance du public, mais pas automatiquement garantir une carrière. On espère néanmoins revoir très vite Manni L. Perez, tant son interprétation de Lucia dans GTA 6 a déjà marqué la pop culture mondiale !