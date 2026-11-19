Alors que Grand Theft Auto VI s’impose comme un phénomène commercial et sociétal, Warren Spector tire une autre conclusion. Le créateur de Deus Ex et System Shock, retraité depuis l’été après les difficultés d’Otherside Entertainment, a salué sur LinkedIn le travail des équipes de Rockstar, tout en décrivant le modèle économique derrière le titre comme un exemple que personne ne devrait imiter, surtout pas quand des milliers de développeurs et développeuses cherchent encore un emploi.

« Un milliard de dollars de budget de développement et, sans doute, un budget marketing démentiel ne représentent pas un modèle économique que quiconque d’autre peut, ou devrait probablement imiter. » – Warren Spector sur LinkedIn (traduit par la rédaction)

Spector ne nie pas l’ampleur artistique du projet. Il évoque un point culminant pour le médium, mais préfère une autre répartition du capital : « personnellement, je préférerais avoir des centaines de jeux et le plein emploi plutôt qu’un seul jeu, aussi incroyable soit-il. » Pour lui, ce milliard aurait pu financer des salaires et des productions plus modestes, là où l’industrie ressemble de plus en plus à une course à la poule aux oeufs d’or financée par les actionnaires de Take-Two et leurs pairs, pendant que les studios ferment, licencient ou réduisent leurs ambitions au goût du trimestre.

Les miettes d’une industrie concentrée

Le raisonnement de Spector rejoint celui qu’il défend depuis des années : aucun jeu qui compte ne sort à l’heure ni dans son enveloppe budgétaire. GTA 6, retardé d’au moins un an pour un budget évoqué autour du milliard de dollars, en serait la preuve par l’absurde : seules quelques licences monétisables à l’échelle planétaire obtiennent le temps et l’argent nécessaires, quand les autres projets sont sous-financés ou expédiés trop tôt. Tout cela s’inscrit dans une structure où les gagnants d’un marché concentré percent, tandis que le reste du secteur se bat pour les miettes, dans un contexte de rachats, de fusions et de décisions prises loin des équipes de création.

Tout ceci n’est donc qu’un constat de classe. Un blockbuster de cette ampleur n’est pas le sommet naturel de l’art interactif, mais le produit d’une logique capitaliste qui sacrifie l’emploi stable au profit de quelques mastodontes appétissants pour les marchés financiers. Les records de précommandes, de streams ou de notes sur Metacritic ne réparent ni les plans de licenciement qui se succèdent ni la précarisation du salariat culturel.

Spector conclut sans pour autant s’en prendre aux développeurs de Rockstar, reconnaissant la nécessité de l’ambition et de l’innovation pour faire progresser le médium. Il espère néanmoins que GTA 6 marquera l’aboutissement, sinon la fin, d’un certain modèle de production, même s’il représente ce que l’industrie sait faire de mieux.

Une mise en garde qui devrait faire réfléchir les décideurs : entre le triomphe critique et la comptabilité des actionnaires, le jeu vidéo ne peut pas, socialement comme économiquement, reproduire indéfiniment cette fuite en avant. Soit l’industrie choisit la pluralité des œuvres et la préservation de l’emploi, soit elle s’accroche à la loterie du blockbuster unique, quitte à continuer de se consumer pour enrichir une poignée de portefeuilles.